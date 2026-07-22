Паводок отступил: вода ушла со всех 107 подтопленных подворий Башкирии

В Аскинском районе уровень реки Сарс за сутки снизился более чем на 1 метр, вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий в 4 населенных пунктах: Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Об этом утром 22 июля сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«Вчера на месте ЧС совместно с главой администрации района Динисом Юсуповым провели КЧС, где определили конкретные задачи для служб по оказанию помощи населению и проведению восстановительных работ, заслушали доклады о проведенной работе и провели встречи с жителями подтопленных населенных пунктов», — заявил он.
Спасатели госкомитета РБ по ЧС продолжают работу по оказанию помощи населению в откачке воды на пострадавших участках.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в деревне Башкирии началась оценка последствий паводка.
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