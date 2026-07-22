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10:15 (UTC+5), 22 Июля 2026

В деревне Башкирии началась оценка последствий паводка

В деревне Уршады специалисты на местах обследуют объекты, повреждённые в результате чрезвычайной ситуации.

Фото: пресс-центр администрации Аскинского района | Мах
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе администрации Аскинского района, комиссия проводит обход домовладений, фиксирует повреждения и оценивает причинённый ущерб. Также проверяется состояние имущества, в том числе бытовой техники, чтобы учесть его при рассмотрении мер поддержки. По итогам осмотра по каждому объекту будет принято отдельное решение о дальнейших действиях.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, на сегодняшний день остаются подтопленными 24 придомовых территорий в 4 населенных пунктах двух муниципальных образований.

Отмечается положительная динамика: уровень воды снижается, за прошедшие сутки вода отступила более чем с 70 участков!

В Белокатайском районе подтоплены три придомовые территории (ул. 1-я Озерная). Ситуация стабильная.

В Аскинском районе подтопления зафиксированы в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки Сарс: д. Уршады — подтоплены 7 придомовых территорий (за сутки вода ушла с 24 участков); д. Чурашево — подтоплены 12 участков (8 жилых, 4 нежилых, за сутки вода ушла с 10 участков); д. Султанбеково — подтоплены 2 придомовые территории (за сутки вода ушла с 44 участков).

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