Как в Башкирии справляются с ударом Пермской воды

Ситуация потребовала от властей региона максимальной концентрации сил, четкой координации и оперативного реагирования. Как сработала система предупреждения чрезвычайных ситуаций Башкортостана и что происходит на месте сейчас — в подробном материале «Башинформа».
Проблема пришла извне. 19 июля поступила информация о том, что на территории Пермского края произошел разлив дамбы на реке Сарс. Вода с большим напором пошла в сторону границы Башкирии. Рост уровня реки Сарс составил 155 см.
Оперативно было принято решение направить заместителя главы администрации и представителя МЧС для обследования ситуации на сопредельной территории. После оценки обстановки стало ясно: времени на долгие раздумья нет. Необходимо незамедлительно принимать меры по оповещению населения деревень Уршады, Чурашево и Султанбеково.
«Нами была проведена работа оповещения через главу сельского поселения, через социальные сети. После этого я сам лично выехал на место, собрал людей, провёл совещание, где сказал о том, что идёт большая вода. Местные жители уже начали собирать вещи, так как слышали новости соседнего региона и ждали наступления воды, — сообщил „Башинформу“ глава Аскинского района Динис Юсупов. — Также доложили о ситуации в администрацию Главы РБ и госкомитет РБ по ЧС. После чего госкомитетом было принято решение направить к нам спасателей».
Для мониторинга обстановки и оказания помощи населению на месте работают спасатели госкомитета по ЧС, Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, 26 пожарно-спасательного отряда, специалисты беспилотных авиационных систем МЧС, а также представители других экстренных оперативных служб, сотрудники администрации районы. Всего к проведению работ привлечено 40 человек и 17 единиц техники.
Спасатели прибыли подготовленными. Специализированные машины марки «ГАЗель» оборудованы всем необходимым: лодками-прицепами, водолазным снаряжением, спасательными жилетами. Совместно с администрацией района был проведен подворовой обход. Спасатели определили улицы, попадающие в зону риска, и провели инструктажи.
Для контроля над ситуацией в подтопленных деревнях установили гидрологические посты. Мониторинг уровня воды ведется круглосуточно с интервалом каждые два часа. Данные оперативно передаются специалистами в единую диспетчерскую службу для координации дальнейших действий экстренных служб.
«Первая самая главная задача была еще до начала подтопления — это информирование, оповещение населения о существующей угрозе. Далее помощь в эвакуации: перенос вещей куда-то на возвышенность, эвакуация домашних животных. И дальше уже непосредственно помощь в эвакуации населения… Для данных населенных пунктов это не характерный уровень воды, даже в весенние месяцы подтоплений у них не бывает. Поэтому те, кто изначально отказывался покидать жилье, когда уже увидели, что вода подходит, воспользовались помощью спасателей: их с помощью лодок эвакуировали в безопасное место», — пояснил информагентству председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, ситуация стабилизируется: накануне в деревне Уршады уровень воды снизился на 23 см, в Чурашево — на 20 см. Сложнее всего обстановка остается в Султанбеково, которое находится ниже по течению.
Несмотря на серьезную угрозу, жители проявили высокую сознательность. Предварительно им было рекомендовано собрать ценные вещи, теплую одежду, документы и поднять бытовую технику повыше или перевезти ее к родственникам в безопасные дома.
Население деревень оказалось очень активным и понимающим. Люди сами начали готовить подворье, выводить скот в безопасные места. Примечательно, что оснащенные всем необходимым пункты временного размещения (ПВР), организованные по распоряжению администрации, остались невостребованными. Жители предпочли остаться в родных местах, найдя приют у соседей, родственников и детей, приехавших за ними из райцентра.
Однако без происшествий не обошлось. Спасателям приходилось проявлять чудеса доброты: они помогали вывозить овец, коз, кошек и собак. В одном случае специалистам пришлось буквально вытаскивать домашний скот из прибывающей воды.
Пострадавших среди людей нет. Благодаря заблаговременному информированию населения, 152 человека из 162 эвакуировались самостоятельно до подъема воды. Шесть одиноких пожилых жителей временно перевезли в другие дома, где созданы безопасные условия. Из зоны подтопления лагерей своевременно вывезли детей — например, ребят из загородного лагеря «Сарс». Медработник ведет дежурство в ФАПе деревни Уршады; обращения связаны в основном с повышением артериального давления из-за стресса.
По актуальным данным пресс-службы МЧС по РБ, на территории деревни Уршады подтоплена 31 придомовая территория. На территории деревни Чурашево оказались подтопленными 22 территорий. В деревне Султанбеково - 44 территории. Также вода добралась до деревни Камашады, в ней постоянно проживающих граждан нет. Здесь подтопило пять придомовых территорий.
В Аскинском районе сначала ввели режим «повышенная готовность». Это позволило заранее сконцентрировать все необходимые силы. Затем ввели режим «чрезвычайная ситуация». Как отметил Кирилл Первов, риски дождевых паводков были спрогнозированы заблаговременно: неделю назад со всеми муниципалитетами были обсуждены возможные сценарии, так как Башгидромет давал соответствующий прогноз. Ситуацию усугубило наложение факторов: значительные ливни прошли в Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае, чьи реки питают водную систему Башкирии. На автоматических станциях фиксировались подъемы уровней рек Уфы, Ай и Юрюзань.
Республиканские власти взяли под жесткий контроль работу крупных гидротехнических сооружений:
«Водохранилища работают в штатном режиме. Графики корректируются по согласованию с министерством природопользования и экологии РБ и межведомственной рабочей группой Камского бассейнового водного управления», — подчеркнул руководитель госкомитета РБ по ЧС.
Специалисты гидрометеорологической службы и министерства природопользования и экологии РБ принимают меры по регулированию работы водохранилищ, меняя тактику сброса воды в случае необходимости. Прогноз на ближайшую неделю благоприятный: значительных осадков не ожидается, что позволит уровню воды продолжить снижение.
Помощь пришла и от государственных структур, и от самого сердца народа. Организацией сбора гуманитарной помощи взялись волонтерские штабы. Значительный вклад внес санаторий «Танып», предоставивший две тонны воды и продуктов. К акции присоединился и коллектив детского сада №2, который собрал необходимые продукты для передачи пострадавшим семьям.
В формировании груза приняли участие индивидуальные предприниматели. Они предоставили продукты питания — макароны, чай, масло, сахар, хлеб, выпечку; товары первой необходимости; питьевую воду, спички и средства гигиены.
В здании редакции газеты «Аскинская новь» в райцентре открыли постоянный пункт сбора гуманитарной помощи (ул. Блюхера, 10).
Глава района Динис Юсупов заверил, что ситуация находится на постоянном контроле. В ближайшее время будут подготовлены мотопомпы, чтобы совместно со спасателями и волонтерами помочь населению откачать воду из дворов и подвалов.
Оценкой ущерба займется специальная комиссия, которая будет работать в течение двух недель. Она обследует пострадавшие подворья для последующего принятия решений о возмещении.
«Будем держать ситуацию на контроле, постоянно работать над этим вопросом», — резюмировал Динис Юсупов.
Для оперативной связи открыты горячие линии: 8 (927) 926-10-22, 8 (922) 432-80-02, а также ЕДДС: 112 и 8 (34771) 2-17-02.
Стоит отметить, что власти республики всегда готовы оперативно реагировать на вызовы природы и стихийные бедствия. Так, в апреле 2025 года в деревне Азово Архангельского района восстанавливали жизнь после сокрушительного паводка. Урон был нанесен серьезный: размытые дороги, рухнувшие заборы, льдины в домах, погибшая скотина, испорченное имущество. Как только «большая вода» пришла в деревню, Глава Башкортостана Радий Хабиров сразу же взял ситуацию на особый контроль. Власти приняли все необходимые меры, чтобы не допустить человеческих жертв и минимизировать последствия буйства стихии. А летом 2024 года во время прохождения максимальных уровней дождевого паводка произошел выход на пойму реки Белой у гидропостов Шушпа и Арский Камень в Белорецком районе, Старосубхангулово в Бурзянском районе, где наблюдалось подтопление деревень и сел, сельскохозяйственных угодий, дорог и мостов. Тогда Глава Башкирии дал ряд поручений, связанных с устранением последствий подтоплений территорий районов. Из-за июльского паводка пострадали 22 километра автодорог, 24 моста, а также три водопропускные трубы в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Ермекеевском, Салаватском и Учалинском районах. Тогда минтранс Башкирии выделил дополнительные деньги на восстановительные работы. Минсельхоз РБ определил сумму, необходимую для покупки сена жителям районов, пострадавших от дождей.
Радий Хабиров, регулярно комментируя паводковую обстановку в регионе, всегда подчеркивает готовность властей немедленно реагировать на стихию и оказывать всестороннюю поддержку населению. В ходе оперативных совещаний правительства он акцентирует внимание на том, что республика не оставляет людей один на один с бедой. И призыв Главы республики к органам власти звучит всегда однозначно: быть готовыми к любым ситуациям, организованно выполнять поставленные задачи и минимизировать переживания людей, оперативно восстанавливая нормальную жизнь в пострадавших районах.
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