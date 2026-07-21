Как в Башкирии справляются с ударом Пермской воды

Ситуация потребовала от властей региона максимальной концентрации сил, четкой координации и оперативного реагирования. Как сработала система предупреждения чрезвычайных ситуаций Башкортостана и что происходит на месте сейчас — в подробном материале «Башинформа».

Угроза «из-за рубежа» республики

Проблема пришла извне. 19 июля поступила информация о том, что на территории Пермского края произошел разлив дамбы на реке Сарс. Вода с большим напором пошла в сторону границы Башкирии. Рост уровня реки Сарс составил 155 см.

Оперативно было принято решение направить заместителя главы администрации и представителя МЧС для обследования ситуации на сопредельной территории. После оценки обстановки стало ясно: времени на долгие раздумья нет. Необходимо незамедлительно принимать меры по оповещению населения деревень Уршады, Чурашево и Султанбеково.

«Нами была проведена работа оповещения через главу сельского поселения, через социальные сети. После этого я сам лично выехал на место, собрал людей, провёл совещание, где сказал о том, что идёт большая вода. Местные жители уже начали собирать вещи, так как слышали новости соседнего региона и ждали наступления воды, — сообщил „Башинформу“ глава Аскинского района Динис Юсупов. — Также доложили о ситуации в администрацию Главы РБ и госкомитет РБ по ЧС. После чего госкомитетом было принято решение направить к нам спасателей».