В подтопленных деревнях Башкирии уровень воды в реках снизился

Как сообщил на оперативном совещании в ЦУР РБ председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, 18 июля в результате увеличения сброса воды с Нязепетровского водохранилища Челябинской области произошел рост уровня реки Уфы на границе Челябинской области и Башкортостана в Белокатайском районе. В результате были подтоплены 5 придомовых территорий. Сейчас обстановка стабилизировалась, уровень воды снизился на 20 см за сутки. Размещение людей в пунктах временного размещения не потребовалось.

Кроме того, 19 июля в связи с размывом дамбы на территории Пермского края произошел рост уровня реки Сарс на 155 см. По словам Кирилл Первова, население четырех населенных пунктов, в которых проживает порядка 800 человек, было своевременно оповещено. Администрацией района совместно со спасателями оказана помощь в подготовке к эвакуации. В результате подъема уровня воды оказались подтоплены 74 придомовых территорий в 3 населенных пунктах.

Сейчас в деревне Уршады уровень воды в реке снизился на 23 см, в деревне Чурашево — на 20 см, в деревне Султанбеково ниже по течению уровень еще остается высоким.

Для мониторинга обстановки и оказания помощи населению на месте работают спасатели госкомитета по ЧС, МЧС России, а также представители других экстренных оперативных служб, сотрудники администрации районы. Пострадавших нет. Всего к работе привлечены 37 человек и шесть единиц техники.

По данным администрации Аскинского района, волонтёры доставили и передали гуманитарную помощь жителям деревни Уршады, оказавшимся в зоне подтопления. Выдача помощи прошла возле фельдшерско-акушерского пункта. Сотрудники МЧС находятся на месте, медицинский работник ведёт дежурство в ФАПе. Обращения жителей за медицинской помощью были в основном связаны с повышением артериального давления. Серьёзных обращений не поступало. В результате паводка подтоплены три улицы. Шесть одиноких жителей временно перевезены в другие дома, где для них созданы безопасные условия проживания. После оказания помощи жителям деревни Уршады волонтёры продолжили работу и направились в деревню Чурашево, чтобы поддержать жителей и доставить гуманитарную помощь.

Кирилл Первов также добавил, что в связи с прохождением ливней на территории республики и соседних субъектов страны, за прошедшую неделю наибольший рост уровня рек наблюдался на реках Ай (в районе села Большеустьикинское Мечетлинского района на 167 см, села Месягутово на 135 см), Уфа (в районе села Красный ключ Нуримановского района на 170 см, поселка Шакша Уфы на 101 см).

«Водохранилища работают в штатном режиме. Графики корректируются по согласованию с министерством природопользования и экологии РБ и межведомственной рабочей группой Камского бассейнового водного управления по республике. До муниципалитетов доведены прогноз и рекомендации по принятию дополнительных мер в связи с высокими уровнями воды на водоемах в результате ливневых дождей», — подчеркнул председатель госкомитета РБ по ЧС.

Ранее глава минЖКХ республики Ирина Голованова информировала о том, что с 19 часов 19 июля отключено электроснабжение в деревне Уршады. С 6 утра 20 июля свет отключили также в деревнях Чурашево и Султанбеково. Ситуация находится на контроле регионального минпрома.