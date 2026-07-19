В Башкирии спасатели помогают населению подтопленных территорий

Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, сегодня после поступления информации о размыве дамбы на территории Пермского края спасатели совместно с представителями администрации района провели подворовой обход и оповещение населения в зоне возможного подтопления, а также помогли подготовиться к эвакуации для минимизации ущерба.

Во второй половине воскресенья уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на 1,5 метра, что привело к подтоплению 32 придомовых территорий в деревне Уршады. Пострадавших нет, был подготовлен пункт временного размещения, но 38 жителей подтопленных участков разместились у родственников.

Сейчас на месте организована работа спасателей, экстренных и оперативных служб, представителей администрации района. Ведется постоянный мониторинг уровня реки, отметил Кирилл Первов.