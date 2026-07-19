Понедельник, 20 Июля 2026
|
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
23:52 (UTC+5), 19 Июля 2026

В Башкирии спасатели помогают населению подтопленных территорий

Сотрудники госкомитета РБ по ЧС оказывают помощь населению в Аскинском районе республики, где поднялся уровень реки Сарс.

Фото: Кирилл Первов | Мах
Ксения Калинина

Как сообщил председатель ведомства Кирилл Первов, сегодня после поступления информации о размыве дамбы на территории Пермского края спасатели совместно с представителями администрации района провели подворовой обход и оповещение населения в зоне возможного подтопления, а также помогли подготовиться к эвакуации для минимизации ущерба.

Во второй половине воскресенья уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на 1,5 метра, что привело к подтоплению 32 придомовых территорий в деревне Уршады. Пострадавших нет, был подготовлен пункт временного размещения, но 38 жителей подтопленных участков разместились у родственников.

Сейчас на месте организована работа спасателей, экстренных и оперативных служб, представителей администрации района. Ведется постоянный мониторинг уровня реки, отметил Кирилл Первов.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru