В трёх деревнях Башкирии из-за паводка отключили электричество

Из-за сильных дождей в Пермском крае и резкого подъёма уровня воды в реке Сарс без света остались три населённых пункта Аскинского района Башкирии. О сложившейся ситуации на оперативном совещании правительства рассказала глава минЖКХ республики Ирина Голованова.
По её словам, с 19 часов 19 июля отключено электроснабжение в деревне Уршады. С 6 утра 20 июля свет отключили также в деревнях Чурашево и Султанбеково.
«Ситуация находится на контроле регионального минпрома», — отметила Ирина Голованова.
Ранее глава администрации Аскинского района Динис Юсупов сообщал, что на месте работают все необходимые службы, включая спасателей. Он лично выезжал в села, чтобы координировать действия экстренных служб.
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