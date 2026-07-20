В трёх деревнях Башкирии из-за паводка отключили электричество

Из-за сильных дождей в Пермском крае и резкого подъёма уровня воды в реке Сарс без света остались три населённых пункта Аскинского района Башкирии. О сложившейся ситуации на оперативном совещании правительства рассказала глава минЖКХ республики Ирина Голованова.

По её словам, с 19 часов 19 июля отключено электроснабжение в деревне Уршады. С 6 утра 20 июля свет отключили также в деревнях Чурашево и Султанбеково.

«Ситуация находится на контроле регионального минпрома», — отметила Ирина Голованова.

Ранее глава администрации Аскинского района Динис Юсупов сообщал, что на месте работают все необходимые службы, включая спасателей. Он лично выезжал в села, чтобы координировать действия экстренных служб.