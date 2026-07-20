Ситуация с паводком в деревнях Башкирии остаётся напряжённой

В деревне Уршады Аскинского района в результате подъема уровня воды в реке Сарс произошло подтопление 32 придомовых территорий. По данным на утро 20 июля уровень воды снижается. 38 человек заблаговременно выехали к родственникам и знакомым. Домашний скот с подтопленной территории выведен на возвышенность.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, в связи с большим количеством выпавших осадков на территории Пермского края, произошел резкий подъем уровня реки Атер, что повлекло перелив воды через дорогу вблизи деревни Тюйск Аскинского района. Проезд к населенному пункту возможен на транспорте высокой проходимости.

«Проведена работа по информированию населения. Риск подтопления населенного пункта отсутствует. Уровень воды снижается. Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России осуществляют дежурство в населенном пункте Султанбеково Аскинского района», — прокомментировали «Башинформу» в МЧС по РБ.

Глава Аскинского района Динис Юсупов заявил, что ситуация с паводком в деревне Уршады остаётся крайне напряжённой.

«Несмотря на то, что в районе Русского Сарса наметился спад, расслабляться пока рано. Все службы спасения и администрация работают в усиленном режиме. Мы находимся на связи и контролируем ситуацию», — отметил он.

Руководитель муниципалитета также сообщил, что сложная ситуация с паводком наблюдается и в деревне Чурашево. Здесь в зоне подтопления находятся 24 домовладения, эвакуированы 30 человек (из них 3 детей). Глава района выехал в населенный пункт для координации работы на месте. Были оперативно проведены сходы граждан с жителями деревни Чурашево и деревни Султанбеково.

«Обсудили текущую ситуацию, возможные риски подтопления и порядок действий в случае ухудшения обстановки. Прошу вас не поддаваться панике. Действуем спокойно, организованно и сообща. Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать последствия паводка, — заявил Динис Юсупов. — Ночью в деревне Чурашево уровень воды поднялся на 110 см. Оперативные службы работают на месте, обстановка держится на постоянном контроле. Для координации мероприятий на место прибыл первый зампредседателя госкомитета РБ по ЧС Виталий Барзайкин. В помощь нашим подразделениям из Малояза и Уфы направлены дополнительные группы спасателей».

Кроме того, по данным муниципалитета, группа из 10 волонтёров под руководством замглавы администрации Аскинского района по социальным вопросам и кадровой политике Эльзы Ахметгареевой выехала в населённые пункты, пострадавшие в результате паводка. Гуманитарная помощь будет доставлена жителям деревень Уршады, Чурашево и Султанбеково. Волонтёры передадут продукты питания, питьевую воду, товары первой необходимости и окажут необходимую поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии спасатели помогают населению подтопленных территорий.