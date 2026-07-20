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18:30 (UTC+5), 20 Июля 2026

Ситуацию с подтоплениями в районе Башкирии взяли на особый контроль

Фото: пресс-служба МЧС по РБ | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В Аскинском районе Башкирии сохраняется напряжённая паводковая обстановка, вызванная высоким подъёмом уровня воды в реке Сарс. В зоне подтопления оказались 88 дворов в деревнях Уршады, Чурашево и Султанбеково. Об этом сообщается в оперативной информации главного управления МЧС республики.

По данным ведомства, на территории Уршады подтоплены 32 придомовые территории. Жители самостоятельно эвакуировались к родственникам и знакомым. От проживания в пункте временного размещения они отказались. Пострадавших нет. Уровень воды в данном населённом пункте постепенно снижается.

Однако в Чурашево и Султанбеково уровень реки Сарс пока сохраняется высоким. На территории Чурашево оказались подтопленными 26 дворов. Жители также эвакуированы. В Султанбеково подтоплены 34 территории.

Для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению в Аскинском районе задействованы более 30 человек и 13 единиц техники, включая пять плавсредств. К мероприятиям привлечены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, специалисты госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, личный состав 26-го пожарно-спасательного отряда, а также операторы беспилотных авиационных систем главного управления.

Специалисты непрерывно контролируют гидрологическую обстановку, ежечасно замеряют уровень воды и оказывают жителям необходимую помощь.

Добавим, по данным администрации Аскинского района, ранее волонтёры доставили и передали гуманитарную помощь жителям деревни Уршады.

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