Глава Аскинского района Башкирии обратился к жителям затопленных деревень

По словам Диниса Юсупова, непростая обстановка находится на постоянном контроле. Жителям затопленных деревень оказывают, последствия стихии ликвидируются. На местах задействованы работают сотрудники МЧС, Госкомитета РБ по ЧС, спасательные службы, представители администрации, волонтёры и все ответственные службы.
В деревне Уршады подтоплены 32 придомовые территории. В подтопленных домах зарегистрированы 38 человек, из которых три ребёнка. В настоящее время в данном населённом пункте уровень воды идёт на спад.
В деревне Чурашево подтоплены 24 придомовые территории. В подтопленных домах зарегистрированы 30 человек, в том числе три ребёнка. Уровень воды здесь остаётся стабильным.
В деревне Султанбеково подтоплены 32 придомовые территории. В подтопленных домах зарегистрированы 72 человека, в том числе 24 ребёнка. Здесь вода продолжает прибывать. При необходимости для жителей в школе деревни Султанбеково организован пункт временного размещения.
«Все жители подтопленных домов заблаговременно эвакуированы и размещены в безопасных местах, у родственников или в пункте временного размещения. Погибших и пострадавших среди жителей нет. Всем, кто оказался в зоне подтопления, оказывается необходимая помощь. Волонтёры доставляют питьевую воду, продукты питания и товары первой необходимости, продолжается адресная поддержка жителей. Благодарю сотрудников экстренных служб, волонтёров, предпринимателей и всех неравнодушных жителей района за оперативную помощь, поддержку и взаимовыручку. Вместе мы обязательно справимся. О развитии паводковой ситуации будем информировать дополнительно. Прошу жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям оперативных служб», — сказал Динис Юсупов.
Жители, попавшие под удар стихии, могу звонить по телефонам экстренных обращений и вопросов: +7-927-926-10-22 и +7 922 432-80-07, а также ЕДДС: 112, +7 (347-71) 2-17-02.
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