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08:31 (UTC+5), 21 Июля 2026

В МЧС сообщили новые данные о подтоплениях в Аскинском районе Башкирии

Ситуация с подтоплениями в Аскинском районе находится на постоянном контроле, подчеркнули в главном управлении МЧС по Башкирии.

Фото: пресс-служба | главного управления МЧС по Башкирии
Галина Бахшиева
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В результате подъема уровня реки Сарс в трех населенных пунктах района подтоплены 102 придомовых территории.

Так, в деревне Уршады подтопленными остаются 31 придомовая территория, в Чурашево — 22.  Уровень воды в этих деревнях снижается.

В Султанбеково подтоплены на данный момент 44 придомовых территории. В деревне Камашады подтоплены пять придомовых территорий. Постоянно проживающих в них нет.

В Аскинском звене Башкирской территориальной подсистемы РСЧС введен режим «Чрезвычайная ситуация».

«В населенных пунктах выставлены временные посты для мониторинга уровня воды. Благодаря заблаговременному информированию населения, находящегося в зонах возможного подтопления, 152 человека из 162 эвакуировались самостоятельно, до подъема воды», — подчеркнули спасатели.

Местному населению оказывается адресная помощь: организована доставка бутилированной воды и продуктов питания. В готовности находятся пункты временного размещения, куда могут обратиться все пострадавшие.

«Гидрологическая обстановка находится на контроле, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов МЧС России. В превентивных целях подтопленные территории отключены от электроснабжения», — пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Сейчас в Аскинском районе работают 40 человек, задействованы 17 единиц техники и пять плавательных средств. К работам привлечены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, специалисты беспилотных авиационных систем, а также волонтеры на собственных лодках.

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан организован круглосуточный оперативный штаб.

Как ранее сообщил Башинформ, в ближайшие три дня жителей Башкирии ждёт жаркая погода.

пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
Фото: пресс-служба | главного управления МЧС по Башкирии
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