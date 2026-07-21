В МЧС сообщили новые данные о подтоплениях в Аскинском районе Башкирии

В результате подъема уровня реки Сарс в трех населенных пунктах района подтоплены 102 придомовых территории.

Так, в деревне Уршады подтопленными остаются 31 придомовая территория, в Чурашево — 22. Уровень воды в этих деревнях снижается.

В Султанбеково подтоплены на данный момент 44 придомовых территории. В деревне Камашады подтоплены пять придомовых территорий. Постоянно проживающих в них нет.

В Аскинском звене Башкирской территориальной подсистемы РСЧС введен режим «Чрезвычайная ситуация».

«В населенных пунктах выставлены временные посты для мониторинга уровня воды. Благодаря заблаговременному информированию населения, находящегося в зонах возможного подтопления, 152 человека из 162 эвакуировались самостоятельно, до подъема воды», — подчеркнули спасатели.

Местному населению оказывается адресная помощь: организована доставка бутилированной воды и продуктов питания. В готовности находятся пункты временного размещения, куда могут обратиться все пострадавшие.

«Гидрологическая обстановка находится на контроле, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов МЧС России. В превентивных целях подтопленные территории отключены от электроснабжения», — пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Сейчас в Аскинском районе работают 40 человек, задействованы 17 единиц техники и пять плавательных средств. К работам привлечены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, специалисты беспилотных авиационных систем, а также волонтеры на собственных лодках.

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан организован круглосуточный оперативный штаб.

Как ранее сообщил Башинформ, в ближайшие три дня жителей Башкирии ждёт жаркая погода.