В Башкирию пришла жара

В ближайшие три дня жителей Башкирии ждёт жаркая погода, сообщили синоптики региона.
По данным Башгидромета, сегодня днем без существенных осадков. Ветер северный умеренный, днем по юго-востоку порывы до сильного. Температура воздуха днем +24, +29°.
В среду, 22 июля, местами по республике прогнозируется небольшой дождь. Ветер северной четверти слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем +25,+30°.
В четверг, 23 июля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер северной четверти слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем +25,+30°.
Как ранее сообщил Башинформ, в природном парке «Кандры-Куль» Башкирии зацвёл редкий цветок.
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