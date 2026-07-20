В природном парке «Кандры-Куль» Башкирии зацвёл редкий цветок

В природном парке «Кандры-Куль» Башкирии зацвела болотная орхидея, а точнее дремлик болотный. Об этом сообщили сотрудники особо охраняемой природной территории.

У дремлика болотного один из самых красивых цветков в роду дремликов. Цветы этого растения могут опыляться осами и другими насекомыми, а также может наблюдаться самоопыление. Губа цветка, на которую садится насекомое, называется «аэродромом», и она очень привлекательна для опылителей. Цветение дремлика болотного длится с конца июня до начала августа. Он может расти на болотах и в других сырых местах, даже в условиях застоя воды и плохой аэрации почвы.