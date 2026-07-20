В природном парке «Кандры-Куль» Башкирии зацвёл редкий цветок

В природном парке «Кандры-Куль» Башкирии зацвела болотная орхидея, а точнее дремлик болотный. Об этом сообщили сотрудники особо охраняемой природной территории.
У дремлика болотного один из самых красивых цветков в роду дремликов. Цветы этого растения могут опыляться осами и другими насекомыми, а также может наблюдаться самоопыление. Губа цветка, на которую садится насекомое, называется «аэродромом», и она очень привлекательна для опылителей. Цветение дремлика болотного длится с конца июня до начала августа. Он может расти на болотах и в других сырых местах, даже в условиях застоя воды и плохой аэрации почвы.
Дремлик болотный находится под охраной во многих регионах России и в других странах и внесён в Красную книгу Тульской, Тюменской, Челябинской областей и находится под охраной СИТЕС.
Дремлик Болотный называют настоящим «барменом» для насекомых. Цветок подмешивает в нектар наркотические вещества, которое буквально одурманивают ос. Слегка опьяневшее насекомое задерживается на цветке дольше обычного, гарантируя качественное опыление. А ещё это растение-спартанец. Дело в том, что в отличие от тропических кузин, дремлик болотный обожает ледяную воду ключей и спокойно зимует под снегом.
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