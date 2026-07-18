В Башкирии рысь устроила себе отдых на стоге сена

В Шаранском районе директор охотхозяйства «Радин» заснял рысь, отдыхавшую на стоге сена. На кадрах запечатлено, как животное устроилось на вершине стога. Однако, почувствовав присутствие человека, хищница спрыгнула и убежала вглубь леса.

Необычное поведение объясняется тем, что сухая трава служит для кошки теплой лежкой, а возвышение дает хороший обзор и позволяет держать всё под контролем, пояснили в минэкологии региона.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии проведут жеребьёвку на добычу зверя.