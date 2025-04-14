Новости Башкортостана и Уфы
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Аналитика

Аналитика
14 Апреля , 08:30
Седьмая ступень форума школьного образования «Взлетай!»
Аналитика
10 Апреля , 08:45
Дороги для жизни. В Башкирии к 2030 году проложат новые автомагистрали
Аналитика
7 Апреля , 08:18
В Башкирии – комфортно. Как в регионе меняется качество городской среды
Аналитика
5 Апреля , 08:30
Синтез генетики и цифровых технологий: в Уфе открылся Геномный центр
Аналитика
21 Марта , 08:30
В Башкирии продолжат развивать сеть молочных кухонь
Аналитика
20 Марта , 08:30
Межнациональная стабильность в Башкирии: правда и дружба против фейков
Аналитика
19 Марта , 08:30
Программа «Башкирское долголетие» станет еще полезнее и интереснее
Аналитика
16 Марта , 08:30
Драйвер экономики Башкирии: 2,7 трлн рублей за 2024 год
Аналитика
14 Марта , 08:30
Культурная победа Башкирии: что лежит в основе достижений
Аналитика
12 Февраля , 09:41
Налог в помощь. Башкирия может получить новый источник средств для туризма
Аналитика
7 Февраля , 08:30
Дружба, проверенная временем. Почему Башкирии выгодно сотрудничество с Беларусью
Аналитика
3 Февраля , 08:30
Импульс для роста. Абзелиловский район Башкирии рассчитывает на инвесторов
Аналитика
30 Января , 08:30
Медицина со знаком качества. Как укрепляют здоровье населения в Башкирии
Аналитика
28 Января , 08:30
Открываем души, сердца и объятия: чем еще Башкирия удивит туристов
Аналитика
27 Января , 08:30
Учимся замещать. Как Башкирия адаптируется к санкциям
Аналитика
24 Января , 08:30
Пчеловоды выходят на новый уровень: Медовое превосходство Башкирии
Аналитика
21 Января , 10:12
Востребованные пространства: что дают Башкирии дворцы, парки и памятники
Аналитика
17 Января , 08:30
Собачье дело. В Башкирии предложили решение проблемы безнадзорных животных
Аналитика
17 Января , 08:00
Перезагрузка Ишимбая: Обновление города с богатой историей и трудовой доблестью
Аналитика
5 Января , 10:00
Драйвер роста. Чего достигла в 2024 году промышленность Башкирии
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