Кого и за что в Башкирии арестовали по террористическим статьям

В преддверии этого дня стартовала всероссийская акция МВД России, которая продлится до 4 сентября. Главная цель инициативы — напомнить гражданам простую истину: у терроризма нет будущего. Путь насилия ведет к гибели общества, тогда как единственно верная дорога — это совместный труд, развитие и сохранение человеческих жизней.
Но пока угроза актуальна, Башкортостан будет находиться на переднем крае борьбы с ней. Только за последние месяцы силовики пресекли деятельность нескольких ячеек и отдельных пособников экстремистов. Эти истории наглядно демонстрируют, как работает современная машина террора и какую цену приходится платить за предательство страны.
Одной из самых тревожных тенденций стала массовая вербовка молодежи. Яркий пример — дело подростка, который хотел взорвать православный храм в столице республики. Суд заключил его под стражу еще в марте.
Как сообщили в СКР по РБ, юноша был завербован куратором, находящимся на территории Украины, через обычный мессенджер. По заданию он вел агитацию среди знакомых, публиковал комментарии с оправданием запрещенных организаций и готовил самодельное взрывное устройство. Преступную деятельность удалось вовремя выявить и пресечь благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников ФСБ, которые изъяли экстремистскую литературу и инструкции по сборке бомб.
Не менее жестко правоохранители реагируют на публичные призывы к насилию. В мае под стражу был взят 24-летний житель села Куяново Краснокамского района. С марта 2023 по август 2024 года он размещал в Telegram-каналах комментарии, оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения, признанного террористическим.
Мужчина открыто призывал наносить ракетные удары по российским городам — Белгороду, Ростову-на-Дону, Москве и Санкт-Петербургу, а также нападать на российских военнослужащих. В отношении него возбуждено уголовное дело по «террористическим» статьям.
Справедливое возмездие настигает и тех, кто считает интернет анонимным убежищем. Житель села Иглино Иглинского района получил штраф в 350 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на два года за систематическое оправдание деятельности украинских формирований в комментариях к публикациям. Лингвистическая экспертиза подтвердила состав преступления, собранных доказательств Центральному окружному военному суду хватило для вынесения обвинительного приговора.
Еще один резонансный приговор прозвучал в августе. 23-летний уфимец отправился в тюрьму на семь лет за поддержку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он создал закрытый канал в мессенджере, где публиковал материалы, оправдывающие террористов из Красногорска, призывал к уничтожению людей определенных национальностей и оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны. Центральный окружной военный суд назначил суровое наказание: первые два года осужденный проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима, с последующим лишением права работать в интернете на четыре года.
Отдельная категория дел связана с материальной поддержкой боевиков. В июле следователи предъявили обвинение 55-летнему местному жителю в финансировании международной террористической организации. С января 2023 по май 2024 года мужчина переводил деньги через специализированные сетевые ресурсы. Во время обыска у него изъяли мобильные телефоны и почти 300 тысяч рублей наличными.
Следователи анализируют цифровую финансовую историю задержанного, устанавливая всех возможных получателей средств.
Защищая будущее
Любые преступления, которые квалифицируют по террористическим статьям — вступление, участие, финансирование, поддержка — считаются особо тяжкими, отмечает уфимский адвокат Роман Петров.
«Это преступления против государства и общества в целом, — комментирует „Башинформу“ Роман Петров. — Важно, чтобы родители внимательнее относились к своим детям. Если увидели символику или заметили нездоровый интерес к роли немецких войск, на это надо обращать внимание, беседовать. В эпоху цифровых технологий любая переписка фиксируется. Все телеграм-каналы находятся под контролем спецслужб».
По словам правозащитника, отсидевшим срок по таким статьям обязательно устанавливают административный надзор. Они не могут свободно проводить время, гулять по ночам и посещать места массового скопления людей. Кроме того, все дела рассматриваются исключительно военными судами, где работают судьи с большим стажем, выносящие максимально суровые приговоры без поблажек.
«Мы склоняем головы перед памятью всех жертв бесчеловечных атак. Наша общая задача — не допустить раскола в обществе и защитить будущее наших детей от любых проявлений экстремизма», — гласит официальный посыл акции МВД.
И эти слова находят прямое подтверждение в ежедневной работе следователей, судей и оперативников, защищающих покой россиян.
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