Кого и за что в Башкирии арестовали по террористическим статьям

В преддверии этого дня стартовала всероссийская акция МВД России, которая продлится до 4 сентября. Главная цель инициативы — напомнить гражданам простую истину: у терроризма нет будущего. Путь насилия ведет к гибели общества, тогда как единственно верная дорога — это совместный труд, развитие и сохранение человеческих жизней.

Но пока угроза актуальна, Башкортостан будет находиться на переднем крае борьбы с ней. Только за последние месяцы силовики пресекли деятельность нескольких ячеек и отдельных пособников экстремистов. Эти истории наглядно демонстрируют, как работает современная машина террора и какую цену приходится платить за предательство страны.

Вербовка через мессенджер

Одной из самых тревожных тенденций стала массовая вербовка молодежи. Яркий пример — дело подростка, который хотел взорвать православный храм в столице республики. Суд заключил его под стражу еще в марте.

Как сообщили в СКР по РБ, юноша был завербован куратором, находящимся на территории Украины, через обычный мессенджер. По заданию он вел агитацию среди знакомых, публиковал комментарии с оправданием запрещенных организаций и готовил самодельное взрывное устройство. Преступную деятельность удалось вовремя выявить и пресечь благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников ФСБ, которые изъяли экстремистскую литературу и инструкции по сборке бомб.