Жителя Башкирии осудили за публичное оправдание терроризма

По данным пресс-службы ведомства, 23-летний мужчина с мая по сентябрь 2025 года неоднократно размещал комментарии к общедоступным публикациям каналов мессенджера «Телеграм». По результатам лингвистической экспертизы в данных высказываниях были выявлены признаки оправдания деятельности украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России.
Доказательства, собранные оперативными работниками и следователями УФСБ признаны Центральным окружным военным судом достаточными для вынесения приговора. Злоумышленника признали виновным по статье «содействие террористической деятельности» и назначили штраф в 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета на срок два года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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