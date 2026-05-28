В Башкирии отец без прав рисковал жизнью своих пятерых детей

При проверке документов установили, что водитель — местный житель — никогда не получал водительского удостоверения и не имеет права управления транспортными средствами.

Кроме того, при осмотре салона автомобиля сотрудники обнаружили пятерых несовершеннолетних детей. Всех своих детей водитель перевозил без специальных удерживающих устройств и даже без надлежащих сидений, что является грубым нарушением правил перевозки.

В отношении нарушителя составили административные материалы по статьям «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», «нарушение правил перевозки детей», «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» и «отсутствие полиса ОСАГО».

Автомобиль поместили на спецстоянку, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.