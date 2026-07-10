Жителя Уфы арестовали по обвинению в финансировании террористов

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, с января 2023 года по май 2024 года обвиняемый финансировал деятельность международной террористической организации, деятельность которой запрещена судом на территории РФ. Фигурант перечислял деньги через специализированный сетевой ресурс с использованием банковской карты.
«Установлено, что злоумышленник, достоверно зная, что организация признана террористической на территории РФ, финансировал ее деятельность через специализированные сетевые ресурсы путем неоднократных денежных переводов на счета запрещенной структуры. В ходе обыска по месту его нахождения выявлены и изъяты мобильные телефоны и денежные средства в размере 290 тысяч рублей», — проинформировали в пресс-службе УФСБ по РБ.
Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников органов ФСБ. С обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, по месту его жительства проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователями изучаются и анализируются изъятые материалы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что жительница Башкирии ответит в суде за убийство незрячего мужчины.
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