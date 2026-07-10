Жительница Башкирии ответит в суде за убийство незрячего мужчины

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в августе 2025 года обвиняемая распивала спиртные напитки в компании своего знакомого в комнате дома по улице Социалистической. Во время застолья между ними на почве ревности произошла ссора. Фигурантка, зная, что потерпевший из-за тяжелого заболевания глаз лишен возможности видеть окружающую обстановку, не может защитить себя и находится в беспомощном состоянии, избила его деревянной тростью по голове и туловищу, а затем взяла кухонный нож и нанесла мужчине еще не менее пяти ударов в грудь и спину.
От полученных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии устраняют последствия урагана.
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