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17:40 (UTC+5), 09 Июля 2026

В Башкирии устраняют последствия урагана

Аварийные бригады устраняют последствия стихии в Учалинском районе, где прошёл ураганный ветер.

Фото: Руслан Гилязетдинов | официальная страница во ВКонтакте
Лейла Аралбаева

Сегодня в районе деревни Ургуново Учалинского района Башкирии прошёл ураганный ветер (смерч). Из-за стихии оборваны линии электропередачи. Деревня временно осталась без электричества, 10 домов отключены от газоснабжения. Несколько кровель получили повреждения, сообщил в соцсетях глава администрации района Руслан Гилязетдинов.

«Вместе с первым заместителем и оперативным штабом нахожусь на месте, — сообщил глава района. — Аварийные бригады филиала „Газпрома“ и электросетей оценивают ущерб и объем необходимых материалов для проведения восстановительных работ, ситуация под контролем. Добровольная пожарная команда Учалинского района обследует акваторию озера Ургун. Делаем всё необходимое, чтобы как можно быстрее вернуть свет и газ в дома».

Руслан Гилязетдинов обратился к жителям района с просьбой воздержаться от поездок, не парковать автомобили под деревьями, не приближаться к оборванным проводам и не трогать повреждённые коммуникации.

При возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру 112.

Видео: страница Руслана Гилязетдинова | ВКонтакте
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