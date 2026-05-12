Жителя Башкирии арестовали за опасные призывы и комментарии в мессенджере

По данным пресс-службы УФСБ России по региону, с марта 2023 по август 2024 года он размещал в мессенджере «Телеграм» комментарии, в которых оправдывал деятельность украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещённого в России.

В своих публикациях обвиняемый призывал к совершению насильственных действий, включая нанесение ракетных ударов по городам России, таким как Белгород, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург. Также он побуждал к совершению насильственных действий против Вооружённых Сил РФ на территории Украины.

Следствием были выявлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 205.2 и 280.4 Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления возможных других преступлений, совершённых обвиняемым.

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