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10:59 (UTC+5), 12 Мая 2026

Жителя Башкирии арестовали за опасные призывы и комментарии в мессенджере

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Куяново Краснокамского района. Молодой человек подозревается в публичном оправдании терроризма и призывах к действиям, направленным против безопасности Российской Федерации.

Фото: УФСБ по РБ | пресс-служба
Ксения Калинина

По данным пресс-службы УФСБ России по региону, с марта 2023 по август 2024 года он размещал в мессенджере «Телеграм» комментарии, в которых оправдывал деятельность украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещённого в России.

В своих публикациях обвиняемый призывал к совершению насильственных действий, включая нанесение ракетных ударов по городам России, таким как Белгород, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург. Также он побуждал к совершению насильственных действий против Вооружённых Сил РФ на территории Украины.

Следствием были выявлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 205.2 и 280.4 Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления возможных других преступлений, совершённых обвиняемым.

Ранее мошенники придумали для россиян «доследственную проверку рабочего места».

УФСБ по РБ пресс-служба
УФСБ по РБ пресс-служба
УФСБ по РБ пресс-служба
УФСБ по РБ пресс-служба
Фото: УФСБ по РБ | пресс-служба
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