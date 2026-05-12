Жителя Башкирии арестовали за опасные призывы и комментарии в мессенджере

По данным пресс-службы УФСБ России по региону, с марта 2023 по август 2024 года он размещал в мессенджере «Телеграм» комментарии, в которых оправдывал деятельность украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещённого в России.
В своих публикациях обвиняемый призывал к совершению насильственных действий, включая нанесение ракетных ударов по городам России, таким как Белгород, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург. Также он побуждал к совершению насильственных действий против Вооружённых Сил РФ на территории Украины.
Следствием были выявлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 205.2 и 280.4 Уголовного кодекса РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления возможных других преступлений, совершённых обвиняемым.
Ранее мошенники придумали для россиян «доследственную проверку рабочего места».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.