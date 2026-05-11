Мошенники придумали для россиян «доследственную проверку рабочего места»

Доследственные проверки действительно существуют, и аферисты ловко пользуются правдоподобными «ширмами», чтобы напугать людей и заставить их сделать оплошность.
Как сообщает «Киберполиция», в нескольких крупных российских организациях произошла массовая рассылка писем с требованием пройти «доследственную проверку рабочего места». Они содержали постановления и требования неразглашения, а также анкеты с вопросами о рабочем устройстве, действиях в определённые даты, программах удалённого доступа и личных данных. Также от жертв требовалось подписать согласие на «техническое исследование». Далее они получали некую программу, которую требовалось установить на своём компьютере и которая на самом деле была «троянцем», проникающим в корпоративную сеть для её блокировки, чтобы затем потребовать выкуп.
Ранее сообщали: жительница Башкирии перевела мошенникам более 8 млн рублей.
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