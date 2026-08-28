Как я провёл этим летом: чем Башкирия привлекает туристов со всего мира

Пока август дарит свои последние солнечные дни, туроператоры республики подводят предварительные итоги летнего сезона. Корреспондент «Башинформа» разбирался, почему и для чего туристы едут в гостеприимный Башкортостан.
Туристический поток в Башкирию уже перевалил за 2,5 миллиона поездок в год. Только за май и июнь республику посетили около 220 тысяч гостей. А по итогам всего лета цифры будут значительно выше. Впрочем, как отмечает министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина, подводить окончательные итоги пока рано.
«220 тысяч — это те, кто размещался в гостиницах и на турбазах. Только официальная статистика. Но республика большая, очень много гостевых домов, которые в статистику не попадают. Поэтому окончательные цифры мы увидим только к концу года. Предварительно видим, что за летний сезон число туристов выросло примерно на 2% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула руководитель ведомства.
Впереди золотая осень, когда в республике тоже есть на что посмотреть. Задача региона – сделать турпоток круглогодичным. Зимой Башкирия превращается в горнолыжный центр, летом гостей ждут водоёмы, сплавы и пешие маршруты, весной и осенью — базы отдыха и санатории. И в любое время года туристы могут знакомиться с культурой, самобытностью и историей Башкортостана.
Регион ставит перед собой амбициозную задачу: сделать республику узнаваемой не только в стране, но и во всём мире. Ведётся большая работа по популяризации башкирского туристического кода. Представители минтуризма и туроператоры выезжают в дружественные страны, рассказывают о потенциале Башкирии. Налажено плотное сотрудничество с Беларусью и Узбекистаном. Ответные визиты в республику также проходят регулярно.
Именно грамотное продвижение – ключевой фактор для того, чтобы потенциальные гости, услышав о Башкирии, тут же захотели собрать чемоданы.
«Мы понимаем, что в современном мире умение рассказывать, умение привлекать — это 50% успеха. Можешь трижды создать хорошую инфраструктуру, можешь показывать самые красивые горы и так далее, но, если ты об этом не умеешь рассказать, не умеешь привлекать — это не сработает», — подчеркивал Радий Хабиров.
«Нам надо громче и больше говорить о себе. Сейчас мы ставим это приоритетом, потому что инфраструктурно мы готовы. Осталось, чтобы туристы сюда приехали хотя бы один раз. Потому что, если они приезжают однажды, они остаются. А пока мало тех, кто побывал у нас впервые. Поэтому надо рассказывать о себе ярче — в Москве, Санкт-Петербурге. Сейчас выстраиваем эту стратегию. Важный момент: жители России начали путешествовать по стране. Съездили на Алтай, на Камчатку — теперь открывают другие регионы. Надо, чтобы знали и о Башкортостане», — пояснила Светлана Верещагина.
Причем двигатель должен быть «вечным», уверен амбассадор республики, создатель туристического маршрута «Южноуральская тропа» Раис Габитов. Только постоянное и поступательное продвижение может сделать республику туристическим брендом.
«Нужен стратегический пиар. Мало показать один раз и создать вау-эффект. Необходима грамотная стратегия продвижения региона. Целенаправленно, год за годом, день за днем рассказывать о Башкирии, чтобы о ней узнало как можно больше людей», – уверен эксперт.
В работе важно использовать все инструменты: средства массовой информации, онлайн-площадки, сайты и блоги и «сарафанное радио». Только тогда все дороги будут вести в Башкортостан.
А с развитием социальных сетей каждый житель региона и каждый гость вносят свой вклад в узнаваемость республики.
«Говорят же: "Не зачекинился – не был" [Выложить в соцсетях фото или видео с какой-либо локации, отметив место – прим. ред.]. Сейчас человек, оказавшись в любом месте, в том числе в Башкортостане, считает своим долгом записать видео, сделать фотографию и опубликовать в соцсетях. Это и есть то самое сарафанное радио», – уверен ведущий и соавтор телепроекта «Башкирские каникулы», заместитель генерального директора по спецпроектам телеканала БСТ Дмитрий Каретко.
Предприниматель в сфере туризма Ильдус Смаков на своем опыте считает, что продвигать республику как турбренд задача не только правительства, но и самих бизнесменов. Для этого важно создать интересные, качественные продукты и услуги, постоянно улучшая и обновляя их, приправив это традиционным башкирским гостеприимством.
«Стараемся создавать для наших гостей такие условия, чтобы, приезжая к нам, они чувствовали себя как дома. Мы делаем все для того, чтобы им понравилось, они хотели и сами возвращаться, и рекомендовать нас своим близким и друзьям», – говорит предприниматель.
Туроператоры уже вывели портрет среднестатистического гостя. Основная масса туристов — это пары 35–55 лет или семьи, как правило, уже побывавшие во многих регионах России и решившие открыть для себя Башкортостан. В последнее время стали чаще приезжать молодые одиночные путешественники из соседних регионов (Самара, Оренбург, Набережные Челны, Казань), Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска — оттуда, откуда есть субсидированные рейсы.
Турагент Лейсан Сулейманова поделилась: впечатления от посещения нашего региона часто превосходят ожидания. Многие говорят: «Не ожидали такого уровня сервиса, гостеприимства, красоты».
Туристов подкупает уникальность и при этом доступность природных достопримечательностей.
«Главная "приманка" — неповторимость. Например, в нацпарке "Башкирия" высокая популяция бурых медведей на квадратный километр, больше только на Камчатке. Это суперреклама, один из таких "крючков", которые могут зацепить. А наши горные цепи самые доступные и безопасные для неподготовленных туристов», — уверен Дмитрий Каретко.
Таким образом, Башкирия уверенно продолжает заявлять о себе как о туристическом регионе. Формула успеха, на самом деле, простая: уникальные природные объекты, развитая инфраструктура и искреннее гостеприимство.
Но главное — Башкирия не останавливается. Новые маршруты, глэмпинги, событийные фестивали, продвижение в социальных сетях и на федеральном уровне делают республику всё более узнаваемой. И чем больше людей увидят, как здесь умеют встречать гостей, тем больше захотят приехать снова.
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