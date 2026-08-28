Как я провёл этим летом: чем Башкирия привлекает туристов со всего мира

Пока август дарит свои последние солнечные дни, туроператоры республики подводят предварительные итоги летнего сезона. Корреспондент «Башинформа» разбирался, почему и для чего туристы едут в гостеприимный Башкортостан.

Званые туристы

Туристический поток в Башкирию уже перевалил за 2,5 миллиона поездок в год. Только за май и июнь республику посетили около 220 тысяч гостей. А по итогам всего лета цифры будут значительно выше. Впрочем, как отмечает министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина, подводить окончательные итоги пока рано.

«220 тысяч — это те, кто размещался в гостиницах и на турбазах. Только официальная статистика. Но республика большая, очень много гостевых домов, которые в статистику не попадают. Поэтому окончательные цифры мы увидим только к концу года. Предварительно видим, что за летний сезон число туристов выросло примерно на 2% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула руководитель ведомства.

Впереди золотая осень, когда в республике тоже есть на что посмотреть. Задача региона – сделать турпоток круглогодичным. Зимой Башкирия превращается в горнолыжный центр, летом гостей ждут водоёмы, сплавы и пешие маршруты, весной и осенью — базы отдыха и санатории. И в любое время года туристы могут знакомиться с культурой, самобытностью и историей Башкортостана.