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20:00 (UTC+5), 06 Августа 2026

«Невозможно не влюбиться»: федеральные блогеры о Башкирии

Глава республики Радий Хабиров встретился с федеральными блогерами для продвижения туризма.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Сегодня, 6 августа, в Уфе на территории Геномного центра межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с федеральными блогерами, которые пропагандируют внутренний российский туризм, семейные ценности, женскую красоту и здоровый образ жизни. Общее число их подписчиков превышает 15 миллионов человек.

Бьюти и тревел-блогер о регионах России Маргарита Непомнящая и блогер, певица и солистка популярного музыкального дуэта RASA Дарья Шейко рассказали Главе региона, что сегодня с утра они побывали на Торатау и насладились всеми красотами башкирской природы.

«В Башкортостан невозможно не влюбиться. У вас замечательный край с очень гостеприимными людьми. Мы обязательно расскажем нашим подписчикам, что нужно приезжать в Башкирию и лучше один раз увидеть республику своими глазами, чем где-то прочитать о ней», — отметили блогеры.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева за то, что он собрал такую прекрасную команду блогеров и привез их на ознакомительную поездку в республику.

«Мы не просим ничего выдумывать — что видели, то и показывайте. На мой взгляд, достаточно много интересного здесь увидели. И я вам благодарен, что вы нашли время и прилетели в нашу республику. Мы понимаем, что в современном мире умение рассказывать, умение привлекать — это 50% успеха. Можешь трижды создать хорошую инфраструктуру, можешь показывать самые красивые горы и так далее, но если ты об этом не умеешь рассказать, не умеешь привлекать — это не сработает», — сказал Радий Хабиров.

Он отметил, что туристический поток сегодня превышает 2,5 млн поездок в год. По этому показателю республика — третья в ПФО.

«Это не предел наших возможностей, если мы сейчас людям покажем сервис, покажем гостеприимство — они обязательно к нам приедут. У нас есть что посмотреть. Мы делаем ставку на популярные у туристов локации — историко-музейный комплекс „Шульган-Таш“, этнокомплекс у шихана Торатау, историко-мемориальный комплекс „Салават ере“, посвященный нашему национальному герою Салавату Юлаеву, визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций около мавзолея Тура-хана. Эти объекты связаны с нашим культурным и природным наследием. Республика является одним из признанных лидеров в области санаторно-курортного лечения.  У нас 8 санаториев, учредителем которых является республика. Мы активно развиваем промышленный и событийный туризм. Хочу вас поблагодарить за то, что приехали с миром, добром, желанием рассказать о Башкортостане», — поблагодарил гостей республики Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что Башкортостан — единственный регион России, имеющий на своей территории два геопарка, входящих в глобальную сеть ЮНЕСКО, — «Янган-Тау» (Салаватский район) и «Торатау» (Ишимбайский, Стерлитамакский, Гафурийский районы).

В 2025 году в геопарке «Торатау» открыты международные эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», которые в научном сообществе известны как «золотые гвозди» (единственные в России).

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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