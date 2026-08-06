«Невозможно не влюбиться»: федеральные блогеры о Башкирии

Сегодня, 6 августа, в Уфе на территории Геномного центра межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с федеральными блогерами, которые пропагандируют внутренний российский туризм, семейные ценности, женскую красоту и здоровый образ жизни. Общее число их подписчиков превышает 15 миллионов человек.

Бьюти и тревел-блогер о регионах России Маргарита Непомнящая и блогер, певица и солистка популярного музыкального дуэта RASA Дарья Шейко рассказали Главе региона, что сегодня с утра они побывали на Торатау и насладились всеми красотами башкирской природы.

«В Башкортостан невозможно не влюбиться. У вас замечательный край с очень гостеприимными людьми. Мы обязательно расскажем нашим подписчикам, что нужно приезжать в Башкирию и лучше один раз увидеть республику своими глазами, чем где-то прочитать о ней», — отметили блогеры.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева за то, что он собрал такую прекрасную команду блогеров и привез их на ознакомительную поездку в республику.

«Мы не просим ничего выдумывать — что видели, то и показывайте. На мой взгляд, достаточно много интересного здесь увидели. И я вам благодарен, что вы нашли время и прилетели в нашу республику. Мы понимаем, что в современном мире умение рассказывать, умение привлекать — это 50% успеха. Можешь трижды создать хорошую инфраструктуру, можешь показывать самые красивые горы и так далее, но если ты об этом не умеешь рассказать, не умеешь привлекать — это не сработает», — сказал Радий Хабиров.

Он отметил, что туристический поток сегодня превышает 2,5 млн поездок в год. По этому показателю республика — третья в ПФО.

«Это не предел наших возможностей, если мы сейчас людям покажем сервис, покажем гостеприимство — они обязательно к нам приедут. У нас есть что посмотреть. Мы делаем ставку на популярные у туристов локации — историко-музейный комплекс „Шульган-Таш“, этнокомплекс у шихана Торатау, историко-мемориальный комплекс „Салават ере“, посвященный нашему национальному герою Салавату Юлаеву, визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций около мавзолея Тура-хана. Эти объекты связаны с нашим культурным и природным наследием. Республика является одним из признанных лидеров в области санаторно-курортного лечения. У нас 8 санаториев, учредителем которых является республика. Мы активно развиваем промышленный и событийный туризм. Хочу вас поблагодарить за то, что приехали с миром, добром, желанием рассказать о Башкортостане», — поблагодарил гостей республики Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что Башкортостан — единственный регион России, имеющий на своей территории два геопарка, входящих в глобальную сеть ЮНЕСКО, — «Янган-Тау» (Салаватский район) и «Торатау» (Ишимбайский, Стерлитамакский, Гафурийский районы).

В 2025 году в геопарке «Торатау» открыты международные эталонные геологические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», которые в научном сообществе известны как «золотые гвозди» (единственные в России).