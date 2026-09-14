Выборы без паники: инструкция для избирателя в эпоху БПЛА и аферистов

По всей стране выборы в Государственную думу 2026 года начнутся 18 сентября и продлятся до 20 сентября. Официальным днём выборов считается 20 сентября — это Единый день голосования. В Башкортостане реальная работа по обеспечению этого процесса началась задолго до события. Глава региона Радий Хабиров четко обозначил приоритеты: законность и абсолютный порядок должны быть обеспечены любой ценой.
«Достаточно серьезный объем работы уже сделан совместно, — отметил он. — Мы на оперштабе уже определили все необходимые мероприятия для определения безопасности выборов, поэтому в полной мере порядок обеспечим. Более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать безопасность. Все силовые структуры в этом задействованы».
Это заявление задает тон всей кампании. Руководитель региона обратился к главам муниципалитетов с прямым требованием взять подготовку под личный контроль.
«Держите позицию, спокойно проводите выборы, всё для этого есть. Жителям желаю хорошего настроения, чтобы они пришли и свой выбор сделали», — подчеркнул Радий Хабиров.
Однако призыв к хорошему настроению звучит сегодня на фоне совершенно новых вызовов. Чтобы важное событие не было омрачено техническими сбоями или человеческим фактором, выстроена многоуровневая система защиты инфраструктуры.
По данным ЦИК Башкирии, мероприятия проводятся в тесном взаимодействии комиссий с правоохранительными органами и МЧС. На случай аварийного отключения электроэнергии в помещениях установят генераторы, а для работы в чрезвычайных ситуациях определены резервные локации.
Администрации совместно с собственниками помещений и представителями силовых ведомств проводят тотальные обследования зданий на предмет технической укрепленности. Проход внутрь будет строго регламентирован: на избирательных участках задействуют стационарные и ручные металлодетекторы.
Цифровой суверенитет участка защитят камеры: ЦИК России определил в республике 1390 объектов для видеозаписи процесса голосования и подсчета голосов избирателей, еще на 1887 участках будут работать видеорегистраторы (видеофиксация).
Но главная угроза современным выборам исходит не от перебоев с электричеством, а от попыток расшатать ситуацию изнутри. Между тем всякие деструктивные силы могут попытаться спровоцировать конфликты различными провокациями. Вспомним случаи, произошедшие в выборную кампанию прошлых лет: попытку залить ящики зеленкой предотвратили на двух участках – в Уфе и Бирске. Эти инциденты могли бы показаться несерьезными, если бы не их разрушительная цель — поставить под сомнение легитимность процедуры.
Известный уфимский адвокат Валерий Харисов подчеркивает, что такие действия всегда ставят одну задачу.
«Умышленная порча бюллетеней... это делают по заказу. Исполнителям платят деньги... А это уголовное преступление. Оскорбление и подрыв устоев власти — это уже экстремизм», — сказал правозащитник.
Самое тревожное в этих историях — личности исполнителей. Девушку из Бирска и других задержанных нельзя назвать идейными борцами с режимом. Они стали дважды жертвами. Сначала их обманули телефонные мошенники, украв сбережения. Затем те же преступники пообещали вернуть похищенное, если жертвы совершат диверсию на участке.
По мнению главврача РКПЦ Натальи Тулбаевой, воздействие на таких людей происходит по кальке кибермошенничества.
«Кибертеррористы... успешно их отрабатывают, погружая «жертву» в нужное состояние, обещая «золотые горы», запугивая или давя на жалость. Из используемых методик применяются нейролингвистическое программирование, эриксоновский гипноз и транзактный анализ. Это может быть словесный гипноз, расфокусировка внимания в момент, когда человек находится в нестабильном состоянии», – объяснила эксперт.
Для разных людей существуют свои крючки: для одного — жадность, для другого — лесть, а к кому-то зайдут через жалость. Она посоветовала жителям критически относиться к любым предложениям по телефону.
В другом случае в Уфе молодой парень облил избирателей антисептиком, а кто-то пытался бросить в ящик распечатанные фотографии. Логика нарушителей проста: им обещают мифические суммы или просто играют на эмоциях. При этом они даже не осознают последствий.
Электоральный юрист Олег Квальдовский объясняет механику подобных акций: основная цель — создать максимальный информационный шум. Самая распространенная форма — скандал по незначительному поводу. «Тролль» начинает кричать из-за карандаша или плохо задёрнутой шторы. То, что легко исправить, выдается за грубое нарушение. Другой вид — имитация фальсификации: один забрасывает пачку бумаг, второй снимает трясущееся видео, третий кричит: «Вброс!». Несколько таких инсценировок в день, и социальные сети начинают верить в массовые нарушения.
Юридическая оценка таких действий предельно жесткая. Адвокат Харисов напоминает о статье 141 УК РФ. Воспрепятствование работе комиссии наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными работами или исправительными работами сроком до одного года. Однако наличие признаков экстремизма или группового сговора может привести к лишению свободы сроком до пяти лет. Нарушители получают статус неблагонадежного гражданина, судимость и рискуют стать рецидивистами, что влечет гораздо более суровое наказание в будущем.
Чтобы защитить не только бюллетени, но и самих людей, правоохранительные органы напоминают о профилактике. Выборы у многих с детства ассоциируются не только с важным общественно-политическим событием, но и с самым настоящим праздником. На участках, бывало, дарили купоны, сувениры, продавали со скидкой продукты и даже устраивали мини-концерты. Поэтому «Башинформ» собрал рекомендации спасателей, правоохранителей и экспертов, как можно и как нельзя себя вести в общественных местах, чтобы не испортить значимые дни себе и окружающим.
Общественные места — это пространство для всех. Чтобы избежать конфликтов:
В соседней с Башкортостаном Самарской области на прошлой неделе была зафиксирована попытка сорвать ход российских выборов. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, беспилотник попал в здание, где располагается территориальная избирательная комиссия. По ее словам, никто из людей не пострадал, а бюллетени остались целы. Она подчеркнула, что Украина свои выборы проводить боится и вместо этого пытается нанести ущерб России и дискредитировать голосование.
«Киев продолжает наращивать усилия по дискредитации [выборов] и нанесению ущерба... Украина свои выборы не проводит, боится, и российские выборы хочет сорвать», — заявила глава ЦИК.
При этом она допустила новые провокации во время голосования, отметив, что у граждан страны «стальные нервы».
На фоне имеющихся инцидентов в МЧС по Башкирии напомнили, как вести себя при атаке беспилотников. Так, если человек находится в здании, по возможности следует спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом не нужно, он может застрять.
Находясь на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
«После атаки при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу же покиньте место, где нашли устройство. Незамедлительно сообщите о находке в 112. Назовите оператору свои ФИО и место обнаружения беспилотника», — рекомендуют в МЧС по РБ.
Национальный антитеррористический комитет дал общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта. Они помогут правильно сориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия при ЧС, психологически быть готовым к самозащите.
Запомните!
Главное, нужно вести себя так, чтобы окружающим рядом с вами было спокойно!
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