Выборы без паники: инструкция для избирателя в эпоху БПЛА и аферистов

Когда хулиганство становится формой терроризма

Но главная угроза современным выборам исходит не от перебоев с электричеством, а от попыток расшатать ситуацию изнутри. Между тем всякие деструктивные силы могут попытаться спровоцировать конфликты различными провокациями. Вспомним случаи, произошедшие в выборную кампанию прошлых лет: попытку залить ящики зеленкой предотвратили на двух участках – в Уфе и Бирске. Эти инциденты могли бы показаться несерьезными, если бы не их разрушительная цель — поставить под сомнение легитимность процедуры.

Известный уфимский адвокат Валерий Харисов подчеркивает, что такие действия всегда ставят одну задачу.

«Умышленная порча бюллетеней... это делают по заказу. Исполнителям платят деньги... А это уголовное преступление. Оскорбление и подрыв устоев власти — это уже экстремизм», — сказал правозащитник.

Самое тревожное в этих историях — личности исполнителей. Девушку из Бирска и других задержанных нельзя назвать идейными борцами с режимом. Они стали дважды жертвами. Сначала их обманули телефонные мошенники, украв сбережения. Затем те же преступники пообещали вернуть похищенное, если жертвы совершат диверсию на участке.

По мнению главврача РКПЦ Натальи Тулбаевой, воздействие на таких людей происходит по кальке кибермошенничества.

«Кибертеррористы... успешно их отрабатывают, погружая «жертву» в нужное состояние, обещая «золотые горы», запугивая или давя на жалость. Из используемых методик применяются нейролингвистическое программирование, эриксоновский гипноз и транзактный анализ. Это может быть словесный гипноз, расфокусировка внимания в момент, когда человек находится в нестабильном состоянии», – объяснила эксперт.

Для разных людей существуют свои крючки: для одного — жадность, для другого — лесть, а к кому-то зайдут через жалость. Она посоветовала жителям критически относиться к любым предложениям по телефону.

В другом случае в Уфе молодой парень облил избирателей антисептиком, а кто-то пытался бросить в ящик распечатанные фотографии. Логика нарушителей проста: им обещают мифические суммы или просто играют на эмоциях. При этом они даже не осознают последствий.

Электоральный юрист Олег Квальдовский объясняет механику подобных акций: основная цель — создать максимальный информационный шум. Самая распространенная форма — скандал по незначительному поводу. «Тролль» начинает кричать из-за карандаша или плохо задёрнутой шторы. То, что легко исправить, выдается за грубое нарушение. Другой вид — имитация фальсификации: один забрасывает пачку бумаг, второй снимает трясущееся видео, третий кричит: «Вброс!». Несколько таких инсценировок в день, и социальные сети начинают верить в массовые нарушения.

Юридическая оценка таких действий предельно жесткая. Адвокат Харисов напоминает о статье 141 УК РФ. Воспрепятствование работе комиссии наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными работами или исправительными работами сроком до одного года. Однако наличие признаков экстремизма или группового сговора может привести к лишению свободы сроком до пяти лет. Нарушители получают статус неблагонадежного гражданина, судимость и рискуют стать рецидивистами, что влечет гораздо более суровое наказание в будущем.