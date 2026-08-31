Больше, чем охрана: из чего складывается безопасность школьника в Башкирии

Но чтобы праздник знаний прошёл без происшествий, власти республики заранее начали подготовку по всем направлениям безопасности — от пожарной до цифровой. Ведь безопасность ребёнка сегодня означает гораздо больше, чем просто наличие охраны у входа.
Проблема безопасности в образовании – более сложная, чем просто охрана школьных зданий, считает Глава Башкортостана Радий Хабиров. На августовском совещании в Ишимбае он подчеркнул: «В моем понимании это комплексная задача, которая включает собственно защиту учеников и учителей, в том числе их психического здоровья – особенно уязвимых групп, я говорю про антибуллинговые программы, упреждение проявлений агрессии в школах и в свободное от учёбы время. Сюда же отношу повышение контроля за качеством жизни школьников – медобслуживание, здоровое школьное питание, снижение цифровой зависимости ребят, защита от опасного цифрового контента».
В начале этого года власти республики приняли решение усилить безопасность и профилактическую работу в школах. По словам Радия Хабирова, только перевод на двухрежимную охрану уже коснулся 159 школ. Из нововведений – в каждой школе из числа заместителей директоров назначили ответственного за организацию воспитательной и профилактической работы. На базе Республиканского психолого-педагогического центра создали антикризисное подразделение. Однако ключевую роль в обеспечении комплексной безопасности в школах, по мнению Главы РБ, играет родительская помощь и поддержка, а также реальное подключение общественности к этим процессам.
По данным министра просвещения республики Ильдара Мавлетбердина, к новому учебному году готовы 2445 образовательных организаций.
«Общеобразовательные организации, имеющие не устранённые предписания Роспотребнадзора, отсутствуют», — подчеркнул он.
Особое внимание уделили пожарной безопасности, на которую из бюджета республики выделили 67 млн рублей, и антитеррористической защищённости.
«Из бюджета республики в текущем учебном году для укрепления антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций министерством распределены денежные средства в размере 90,0 млн рублей, 26 муниципальным образованиям также выделены денежные средства в размере 66 млн рублей», — сообщил Ильдар Мавлетбердин.
В ушедшем учебном году в образовательных организациях республики 4 раза проводились учения по отработке алгоритмов действия при вооруженном нападении, обнаружении взрывного устройства, беспилотной и ракетной опасности: 3 февраля, 27 марта, 21 апреля, 29 мая. А 18 августа школы Башкортостана приняли участие во Всероссийском учении при подготовке к началу учебного года. Учение провели с привлечением сотрудников силовых ведомств.
Среднестатистическая школа республики сегодня оснащена следующим набором средств защиты:
Эти меры дополняются регулярными межведомственными учениями с участием МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ.
Однако, несмотря на то, что безопасности образовательных учреждений уделяется повышенное внимание, ни одна система не может быть идеальной — как на солнце бывают пятна, так и регулярные проверки выявляют точечные нарушения. Речь идет о единичных случаях: где-то требует ремонта ограждение территории, в другом месте нуждается в обновлении уличное освещение. Эти недочеты немногочисленны на фоне общей благополучной картины, но каждый из них необходимо оперативно устранить, ведь речь идет о самом главном — защите детей.
По словам заместителя министра внутренних дел РБ Артура Сайфуллина, проверка учебных заведений на безопасность выявила 166 недостатков у 302 объектов образования. Среди них – проблемы с сигнализацией, видеонаблюдением, периметральным ограждением. У некоторых школ есть проблемы улично-дорожной сети: нет разметки, освещения, барьеров.
В частности, в Уфе проверили дороги и тротуары возле 84 общеобразовательных учреждений. По словам заместителя начальника отдела ГАИ УМВД России по Уфе подполковника полиции Ильнура Сатлыкова, были выявлены такие недочеты, как отсутствие или износ горизонтальной дорожной разметки, неправильное расположение дорожных знаков, ограничение видимости светофоров зелёными насаждениями, наличие ям и выбоин.
По всем фактам учебным заведениям были направлены предписания и предостережения. Работа над ошибками уже ведется совместно с администрациями районов для приведения всех объектов к единому высокому стандарту защищенности.
Помимо традиционной защиты от внешних угроз, сегодня критически важно выстраивать систему внутренней безопасности образовательной среды. На смену классическим схемам обмана приходят высокотехнологичные манипуляции: злоумышленники всё чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных дипфейков голоса и видеоизображений директоров или родителей, а также фишинговых рассылок в учебных чатах. Они подделывают официальные распоряжения ведомств о сборе средств, генерируют фальшивые учебные материалы со скрытыми вредоносными ссылками и применяют методы социальной инженерии к самым уязвимым участникам процесса — детям.
Председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова подчеркнула двойственную роль технологий.
«Отрицать современные технологии невозможно: они уже ворвались в нашу жизнь. Но они несут и угрозы. Появляются новые схемы мошенничества. Например, учителям предлагают заплатить 20 тысяч рублей для участия в проекте „Лучший учитель“. И многие уже поддались на эту уловку: сообщают данные своих карт, перечисляют деньги, мошенники их снимают и тут же исчезают, — рассказала Лилия Гумерова. — И поэтому просвещение наших педагогов, родителей, самих ребят должно вестись на системной основе».
В планах — выпуск пособий и видеороликов с предупреждениями об опасностях современных технологий.
«Разовые лекции и разъяснительные мероприятия, безусловно, важны, но они, к сожалению, носят фрагментарный характер. Поэтому, думаю, что здесь мы только в начале пути», — сказала она.
Рост дистанционных преступлений среди молодёжи отмечают и в МВД по Башкирии.
«Киберпреступления остаются доминирующим видом злодеяний: каждое третье регистрируемое преступление совершается дистанционно. Ежесуточно ставится на учёт порядка 40 таких фактов, а за семь месяцев этого года ущерб жителям республики превысил 1,75 млрд рублей, — сказал Артур Сайфуллин. — Несмотря на принятые меры, включая лимиты на сим-карты, ограничение иностранных мессенджеров и период „охлаждения“ при переводах, сохраняется проблема низкой цифровой грамотности, поэтому приоритетом остаётся профилактика».
В отношении педагогов и учащихся мошенники активно используют двухуровневые схемы с ложными звонками от «директора» и «силовых ведомств», а также классические приёмы — «родственник в ДТП», «безопасный счёт», продление сим-карты и лжеинвестирование.
«Активно распространяется „дропперство“ — обналичивание похищенных средств: за семь месяцев выявлено 145 таких лиц, включая 27 подростков. Кроме того, мошенники через игровые платформы, такие как Roblox, выманивают у детей доступ к банковским приложениям родителей», — подчеркнул представитель ведомства.
Проблема низкой правовой, финансовой и цифровой грамотности, к сожалению, пока сохраняется. Заместитель министра внутренних дел по РБ заявил, что большинство потерпевших знали о способах и методах аферистов, но всё равно стали их жертвами.
«Поэтому нами по-прежнему уделяется особое внимание профилактической работе с населением», — подчеркнул он.
Так, сотрудники полиции регулярно проводят уроки правовой грамотности и классные часы. На понятных примерах они учат детей распознавать уловки телефонных вымогателей, выявлять дипфейки и голосовые подделки, а также правилам поведения при попытке взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях. Отдельное внимание уделяется инструктажу учителей: как действовать при получении фейковых распоряжений о сборе средств или переводе денег на подконтрольные счета.
В школах размещаются наглядные материалы с алгоритмами действий при столкновении с обманом.
Через родительские чаты и общешкольные собрания стражи порядка транслируют актуальную информацию о новых схемах, объясняя взрослым их роль в контроле за финансовыми операциями детей и настройках приватности их гаджетов.
Как уже отмечал Глава РБ, понятие «безопасность» — обширно. Оно включает в себя в том числе и благоприятную атмосферу в учебном заведении, и медицинскую составляющую, и даже подвоз учеников до школ.
Так, с 1 сентября 2026 года по поручению президента страны Владимира Путина в российских школах начнется апробация новой системы оценивания поведения учеников. Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин уточнил, что эксперимент охватит 2–8-е классы.
В Башкирии для участия в пилотном проекте определены 10 школ. Оценка будет выставляться отдельно от академических отметок и не повлияет на аттестат или допуск к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ).
По итогам прошлогодней апробации была выбрана трехуровневая оценка поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».
«Главная цель нововведения — стимулировать личностное развитие школьника и его уважительное взаимодействие со сверстниками и взрослыми», — подчеркнул министр.
Что касается вопросов здоровья, то в учебных заведениях республики продолжается реализация проекта «Здоровая улыбка»: создано 255 школьных стоматологий, охвачено более 275 тыс. школьников. До конца года откроют новые кабинеты в Абзелиловском и Уфимском районах.
Немаловажно добраться до школы безопасно и с комфортом. В республике подвозом до места учебы и обратно охвачены 56,5 тысячи обучающихся с привлечением 1633 школьных автобусов.
«К началу нового учебного года 10 единиц транспортных средств марки ПАЗ Vector NEXT закуплено за счет региональных средств на сумму 76 млн рублей, автобусы переданы в школы в ходе республиканского августовского совещания. До конца года будут переданы еще 59 новых школьных автобусов», — сообщил министр просвещения РБ.
Таким образом, подготовка к новому учебному году в республике проходит по принципу комплексной безопасности: от модернизации инфраструктуры и цифровых решений до профилактики кибермошенничеств и формирования культуры уважения в школьной среде.
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