Больше, чем охрана: из чего складывается безопасность школьника в Башкирии

Цифровая грамотность против современных угроз

Помимо традиционной защиты от внешних угроз, сегодня критически важно выстраивать систему внутренней безопасности образовательной среды. На смену классическим схемам обмана приходят высокотехнологичные манипуляции: злоумышленники всё чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных дипфейков голоса и видеоизображений директоров или родителей, а также фишинговых рассылок в учебных чатах. Они подделывают официальные распоряжения ведомств о сборе средств, генерируют фальшивые учебные материалы со скрытыми вредоносными ссылками и применяют методы социальной инженерии к самым уязвимым участникам процесса — детям.

Председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова подчеркнула двойственную роль технологий.

«Отрицать современные технологии невозможно: они уже ворвались в нашу жизнь. Но они несут и угрозы. Появляются новые схемы мошенничества. Например, учителям предлагают заплатить 20 тысяч рублей для участия в проекте „Лучший учитель“. И многие уже поддались на эту уловку: сообщают данные своих карт, перечисляют деньги, мошенники их снимают и тут же исчезают, — рассказала Лилия Гумерова. — И поэтому просвещение наших педагогов, родителей, самих ребят должно вестись на системной основе».

В планах — выпуск пособий и видеороликов с предупреждениями об опасностях современных технологий.

«Разовые лекции и разъяснительные мероприятия, безусловно, важны, но они, к сожалению, носят фрагментарный характер. Поэтому, думаю, что здесь мы только в начале пути», — сказала она.

Рост дистанционных преступлений среди молодёжи отмечают и в МВД по Башкирии.

«Киберпреступления остаются доминирующим видом злодеяний: каждое третье регистрируемое преступление совершается дистанционно. Ежесуточно ставится на учёт порядка 40 таких фактов, а за семь месяцев этого года ущерб жителям республики превысил 1,75 млрд рублей, — сказал Артур Сайфуллин. — Несмотря на принятые меры, включая лимиты на сим-карты, ограничение иностранных мессенджеров и период „охлаждения“ при переводах, сохраняется проблема низкой цифровой грамотности, поэтому приоритетом остаётся профилактика».

В отношении педагогов и учащихся мошенники активно используют двухуровневые схемы с ложными звонками от «директора» и «силовых ведомств», а также классические приёмы — «родственник в ДТП», «безопасный счёт», продление сим-карты и лжеинвестирование.

«Активно распространяется „дропперство“ — обналичивание похищенных средств: за семь месяцев выявлено 145 таких лиц, включая 27 подростков. Кроме того, мошенники через игровые платформы, такие как Roblox, выманивают у детей доступ к банковским приложениям родителей», — подчеркнул представитель ведомства.

Проблема низкой правовой, финансовой и цифровой грамотности, к сожалению, пока сохраняется. Заместитель министра внутренних дел по РБ заявил, что большинство потерпевших знали о способах и методах аферистов, но всё равно стали их жертвами.

«Поэтому нами по-прежнему уделяется особое внимание профилактической работе с населением», — подчеркнул он.

Так, сотрудники полиции регулярно проводят уроки правовой грамотности и классные часы. На понятных примерах они учат детей распознавать уловки телефонных вымогателей, выявлять дипфейки и голосовые подделки, а также правилам поведения при попытке взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях. Отдельное внимание уделяется инструктажу учителей: как действовать при получении фейковых распоряжений о сборе средств или переводе денег на подконтрольные счета.

В школах размещаются наглядные материалы с алгоритмами действий при столкновении с обманом.

Через родительские чаты и общешкольные собрания стражи порядка транслируют актуальную информацию о новых схемах, объясняя взрослым их роль в контроле за финансовыми операциями детей и настройках приватности их гаджетов.