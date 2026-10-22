Согревайся, но не сгори! Как Башкирии пережить сезон обогревателей и печей

Глава республики Радий Хабиров не раз подчеркивал, что самая главная задача, которую ставит перед руководством субъектов президент России, — это сбережение народа.
«Её выполнение заключается в простых вещах. Меньше людей должно гибнуть в пожарах, на водных объектах, меньше должны падать с высоты, гибнуть в ДТП и так далее. Мы в отношении каждого вызова реализуем определённые мероприятия», — говорит Радий Хабиров.
Статистика, от которой стынет кровь быстрее, чем от октябрьского ветра, звучит из уст начальника ГУ МЧС по РБ Владимира Горина. С начала года на территории республики произошло 5508 техногенных пожаров. В этих происшествиях погибли 152 человека. Семь из них — дети.
«По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение, — констатирует Владимир Горин. — Но с понижением температуры высоки риски бытовых пожаров из-за печей и электроприборов. Тяжелейшие последствия происходят из-за алкоголя, асоциального образа жизни и оставления детей без присмотра».
Эта статья — не свод скучных правил из методички. Это инструкция по выживанию для вас и вашей семьи! Читайте внимательно — возможно, этим вечером вы встанете и пойдете проверять розетку.
Количество бытовой техники в наших домах растет в геометрической прогрессии. Десять лет назад мы не заряжали одновременно робот-пылесос, электросамокат, три смартфона и не грели еду в аэрогриле.
«В тройке самых частых причин пожаров из года в год — электротехническая, — объясняет Владимир Горин. — Люди включают в одну розетку через дешевый китайский удлинитель сразу всё. Сеть не выдерживает».
Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов подчеркивает, что с наступлением осенне-зимнего периода возрастают риски пожаров и гибели в них людей.
«Люди начинают курить в помещениях, пользоваться различными электроприборами, поэтому риск возрастает. В связи с этим профилактическая работа корректируется с учетом рисков», — отмечает он.
Как не устроить пожар:
Для жителей тысяч деревень и частного сектора Башкирии печь — это сердце дома. Но сердце, которое может стать бомбой замедленного действия.
«С наступлением холодов мы традиционно фиксируем всплеск пожаров в частном секторе. Уважаемые земляки, прошу вас: проверьте дымоходы, не перегружайте электросети обогревателями. Ваша беспечность может стоить жизни не только вам, но и вашим соседям», — не раз обращался к жителям Глава РБ с предупреждением.
Перед началом сезона каждый собственник обязан проверить четыре вещи:
И главное правило, которое забывают в панике: не закрывайте заслонку (вьюшку), пока угли полностью не прогорели.
За 2026 год в Башкирии на пожарах уже погибли 7 детей. За последние пять лет огонь унес жизни 56 мальчиков и девочек.
«Основной причиной является нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, — говорит начальник ГУ МЧС по РБ Владимир Горин. — Спички и зажигалки — не игрушки. Храните их там, где ребенок физически не достанет».
Свежая статистика ведомства подтверждает: дети страдают от огня чаще всего из-за собственной неосторожности или оставления без присмотра. Только в минувшие выходные в Гафурийском районе произошло два пожара, которые наглядно показывают, как тонка грань между трагедией и чудом. Так, в деревне Баимбетово маленькая девочка и мальчик играли с зажигалкой возле стогов сена. Сухая трава вспыхнула мгновенно. Старший брат заметил дым и позвал мать. Женщина, пробираясь сквозь густой дым, нашла малышей — от испуга они спрятались в ложбинке между стогами — и успела вытащить их. Пожар потушили своими силами, но дети с ожогами попали в реанимацию.
Еще один инцидент произошел в деревне Ташла. Здесь загорелся жилой дом многодетной семьи. Отец, находившийся во дворе, бросился внутрь после крика старшего сына. Мужчина ворвался в задымленное помещение и увидел, что на кухне уже горит натяжной потолок. Он схватил находившихся внутри детей и вынес их на улицу. Малыш получил ожоги. В ведомстве отметили важную деталь: жилой дом был оборудован пожарным извещателем по программе «Многодетная семья». Громкий сигнал прибора вовремя предупредил семью об опасности. Именно его услышал старший сын, который и позвал отца. К слову, благодаря этим маленьким белым коробочкам на потолках в республике уже спасено более 1280 человек, из них почти 500 детей.
Пожарные обратились к детям, напомнив им алгоритм действий при возгорании: «Если ты дома один и начался пожар: твоя главная задача — спасти себя! Пожар — это страшно, но если знать правила, огонь тебя не победит. Запомни этот план!»
Шаг 1. Не прячься! Это самое важное правило. Когда страшно, хочется залезть под кровать или в шкаф. Никогда так не делай! Дым поднимается наверх, а под кроватью или в шкафу воздуха не останется. Тебя будет очень сложно найти.
Шаг 2. Уходи из квартиры или дома:
Шаг 3. Защити дыхание. Если в доме дым, намочи тряпку (любую футболку, шарф, полотенце) в воде и дыши через нее. Это спасет твои легкие и не даст тебе упасть в обморок.
Шаг 4. Звони в экстренные службы. Как только выбежал в подъезд или оказался в безопасности у соседей, сразу звони: 101 или 112. Четко скажи: «Пожар! Мой адрес: улица, дом, квартира». Не клади трубку первым, пока диспетчер не разрешит.
Шаг 5. Кричи. Не бойся шуметь. Громко кричи из окна или с балкона: «ПОЖАР! ПОМОГИТЕ!». Соседи должны услышать тебя и вызвать помощь.
Шаг 6. Если дверь в коридор горит и выйти нельзя:
Чего делать НЕЛЬЗЯ:
Кирилл Первов советует родителям не оставлять детей одних дома: «Обязательно проиграйте с ребенком эту ситуацию дома. Пусть он покажет, как будет ползти, где лежит мокрая тряпка и как он будет звонить в 112. Тренировка спасает жизни! На эти моменты нужно обратить отдельное внимание и, самое важное, стараться не оставлять детей дома одних».
Несмотря на холодную погоду, пожароопасный сезон в Башкортостане ещё далёк от завершения. На днях в Баймакском, Дуванском и Зилаирском районах полыхала сухая трава — люди продолжают сжигать мусор на участках, ошибочно полагая, что с приходом прохлады опасность миновала.
«Особенность нашей республики в том, что пожароопасный сезон длится долго: первые ландшафтные пожары мы фиксируем уже в марте, а последний может случиться даже в конце октября», – отмечает Кирилл Первов.
Даже если в Уфе стоит холодная дождливая погода, в районах Зауралья сохраняются высокие классы пожарной опасности (4-й и 5-й), что создаёт серьёзную угрозу для лесов и населённых пунктов.
Как подчёркивает Владимир Горин, основная причина возгораний — действия людей.
«Осенняя растительность вспыхивает мгновенно, а ветер разносит огонь на большие площади, угрожая лесам и домам. Только за этот год в республике произошло 35 лесных пожаров и более 360 загораний сухой растительности», — приводит он данные статистики.
Пожарные призвали любителей отдохнуть и поработать на природе соблюдать простые правила безопасности, которые помогут избежать трагедий и сохранить жилье, а также наши леса и поля от огня:
Зима в Башкирии — это красиво. Это снег, катки, горячий чай и уютные вечера. Давайте сделаем так, чтобы единственным источником тепла в наших домах были батареи и любовь близких, а не красные машины с сиренами у подъезда. Проверьте свои розетки и печи сегодня! Прямо сейчас!
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