Согревайся, но не сгори! Как Башкирии пережить сезон обогревателей и печей

Опасность №3: детская шалость

За 2026 год в Башкирии на пожарах уже погибли 7 детей. За последние пять лет огонь унес жизни 56 мальчиков и девочек.

«Основной причиной является нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, — говорит начальник ГУ МЧС по РБ Владимир Горин. — Спички и зажигалки — не игрушки. Храните их там, где ребенок физически не достанет».

Свежая статистика ведомства подтверждает: дети страдают от огня чаще всего из-за собственной неосторожности или оставления без присмотра. Только в минувшие выходные в Гафурийском районе произошло два пожара, которые наглядно показывают, как тонка грань между трагедией и чудом. Так, в деревне Баимбетово маленькая девочка и мальчик играли с зажигалкой возле стогов сена. Сухая трава вспыхнула мгновенно. Старший брат заметил дым и позвал мать. Женщина, пробираясь сквозь густой дым, нашла малышей — от испуга они спрятались в ложбинке между стогами — и успела вытащить их. Пожар потушили своими силами, но дети с ожогами попали в реанимацию.

Еще один инцидент произошел в деревне Ташла. Здесь загорелся жилой дом многодетной семьи. Отец, находившийся во дворе, бросился внутрь после крика старшего сына. Мужчина ворвался в задымленное помещение и увидел, что на кухне уже горит натяжной потолок. Он схватил находившихся внутри детей и вынес их на улицу. Малыш получил ожоги. В ведомстве отметили важную деталь: жилой дом был оборудован пожарным извещателем по программе «Многодетная семья». Громкий сигнал прибора вовремя предупредил семью об опасности. Именно его услышал старший сын, который и позвал отца. К слову, благодаря этим маленьким белым коробочкам на потолках в республике уже спасено более 1280 человек, из них почти 500 детей.

Пожарные обратились к детям, напомнив им алгоритм действий при возгорании: «Если ты дома один и начался пожар: твоя главная задача — спасти себя! Пожар — это страшно, но если знать правила, огонь тебя не победит. Запомни этот план!»

Шаг 1. Не прячься! Это самое важное правило. Когда страшно, хочется залезть под кровать или в шкаф. Никогда так не делай! Дым поднимается наверх, а под кроватью или в шкафу воздуха не останется. Тебя будет очень сложно найти.

Шаг 2. Уходи из квартиры или дома:

Если дыма мало, беги к входной двери.

Если в комнате дымно — ползи на четвереньках. Чистый воздух всегда внизу, у пола. Закрой за собой дверь в горящую комнату, чтобы огонь не шел за тобой.

Если дверь горячая — не открывай ее! За ней огонь. Закрой ее плотно и заткни щель под ней мокрой тряпкой (футболкой, полотенцем).

Шаг 3. Защити дыхание. Если в доме дым, намочи тряпку (любую футболку, шарф, полотенце) в воде и дыши через нее. Это спасет твои легкие и не даст тебе упасть в обморок.

Шаг 4. Звони в экстренные службы. Как только выбежал в подъезд или оказался в безопасности у соседей, сразу звони: 101 или 112. Четко скажи: «Пожар! Мой адрес: улица, дом, квартира». Не клади трубку первым, пока диспетчер не разрешит.

Шаг 5. Кричи. Не бойся шуметь. Громко кричи из окна или с балкона: «ПОЖАР! ПОМОГИТЕ!». Соседи должны услышать тебя и вызвать помощь.

Шаг 6. Если дверь в коридор горит и выйти нельзя:

Беги в самую дальнюю комнату, закрой дверь.

Залезай на подоконник открытого окна или выходи на балкон.

Маши руками и кричи людям на улице, чтобы они увидели тебя.

Никогда не спускайся по водосточной трубе и не прыгай из окна, если живешь выше первого этажа.

Чего делать НЕЛЬЗЯ:

Пользоваться лифтом. Он может отключиться, и ты окажешься в ловушке. Беги только по лестнице.

Он может отключиться, и ты окажешься в ловушке. Беги только по лестнице. Открывать окна в горящей комнате. Огню нужен кислород, от свежего воздуха пламя вспыхнет еще сильнее.

Огню нужен кислород, от свежего воздуха пламя вспыхнет еще сильнее. Тушить электроприборы водой. Если загорелся телевизор или розетка, водой их заливать нельзя — ударит током. Лучше просто выбежать.

Если загорелся телевизор или розетка, водой их заливать нельзя — ударит током. Лучше просто выбежать. Возвращаться за игрушками, телефоном или котенком. Твоя жизнь — самое главное. Вещи можно купить, а жизнь — нет.

Кирилл Первов советует родителям не оставлять детей одних дома: «Обязательно проиграйте с ребенком эту ситуацию дома. Пусть он покажет, как будет ползти, где лежит мокрая тряпка и как он будет звонить в 112. Тренировка спасает жизни! На эти моменты нужно обратить отдельное внимание и, самое важное, стараться не оставлять детей дома одних».