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08:45 (UTC+5), 22 Октября 2026

Согревайся, но не сгори! Как Башкирии пережить сезон обогревателей и печей

За окном октябрь... В уфимских квартирах еще зябко, а в частных домах Белорецкого района по утрам на стеклах рисует узоры мороз. Рука сама тянется к кнопке масляного обогревателя, в старом кирпичном доме хочется подтопить печь посильнее, а на даче — сжечь накопившийся за лето мусор. Именно в этот момент, когда мы пытаемся обмануть холод, начинаются пожары.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Глава республики Радий Хабиров не раз подчеркивал, что самая главная задача, которую ставит перед руководством субъектов президент России, — это сбережение народа.

«Её выполнение заключается в простых вещах. Меньше людей должно гибнуть в пожарах, на водных объектах, меньше должны падать с высоты, гибнуть в ДТП и так далее. Мы в отношении каждого вызова реализуем определённые мероприятия», — говорит Радий Хабиров.

Статистика, от которой стынет кровь быстрее, чем от октябрьского ветра, звучит из уст начальника ГУ МЧС по РБ Владимира Горина. С начала года на территории республики произошло 5508 техногенных пожаров. В этих происшествиях погибли 152 человека. Семь из них — дети.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение, — констатирует Владимир Горин. — Но с понижением температуры высоки риски бытовых пожаров из-за печей и электроприборов. Тяжелейшие последствия происходят из-за алкоголя, асоциального образа жизни и оставления детей без присмотра».

Эта статья — не свод скучных правил из методички. Это инструкция по выживанию для вас и вашей семьи! Читайте внимательно — возможно, этим вечером вы встанете и пойдете проверять розетку.

Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»

Опасность № 1: розетка, удлинитель и обогреватель

Количество бытовой техники в наших домах растет в геометрической прогрессии. Десять лет назад мы не заряжали одновременно робот-пылесос, электросамокат, три смартфона и не грели еду в аэрогриле.

«В тройке самых частых причин пожаров из года в год — электротехническая, — объясняет Владимир Горин. — Люди включают в одну розетку через дешевый китайский удлинитель сразу всё. Сеть не выдерживает».

Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов подчеркивает, что с наступлением осенне-зимнего периода возрастают риски пожаров и гибели в них людей.

«Люди начинают курить в помещениях, пользоваться различными электроприборами, поэтому риск возрастает. В связи с этим профилактическая работа корректируется с учетом рисков», — отмечает он.

Как не устроить пожар:

  • Правило одной вилки. Обогреватель должен быть включен в розетку напрямую. Никаких удлинителей и тройников. Если провод теплый на ощупь — вы в шаге от возгорания.
  • Никаких «дедовских» методов. Не сушите на обогревателе мокрые варежки или обувь. Не ставьте его вплотную к дивану, креслу или синтетическим шторам. Расстояние до любых предметов — минимум метр.
  • Слушайте запахи. Если от розетки или блока питания пахнет плавящимся пластиком —  это плавится изоляция. Выключайте всё и вызывайте электрика.
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Опасность №2: старая добрая печь

Для жителей тысяч деревень и частного сектора Башкирии печь — это сердце дома. Но сердце, которое может стать бомбой замедленного действия.

«С наступлением холодов мы традиционно фиксируем всплеск пожаров в частном секторе. Уважаемые земляки, прошу вас: проверьте дымоходы, не перегружайте электросети обогревателями. Ваша беспечность может стоить жизни не только вам, но и вашим соседям», — не раз обращался к жителям Глава РБ с предупреждением.

Перед началом сезона каждый собственник обязан проверить четыре вещи:

  1. Дымоход. Он должен быть очищен от сажи. Лайфхак от пожарных: побелите трубу и печь известью. На белом фоне малейшая черная копоть от микротрещины сразу выдаст себя. Трещина в дымоходе — это прямая дорога угарного газа в спальню.
  2. Предтопочный лист. Перед печью обязательно должен лежать металлический лист размером 50 на 70 см. Искра, выпавшая на деревянный пол, сгорает за секунды.
  3. Дистанция. Мебель, дрова, одежда — всё это должно находиться на безопасном расстоянии. Печь раскаляется до температур, способных поджечь дерево через воздух.
  4. Розжиг. Никогда, ни при каких обстоятельствах не лейте в топку бензин или керосин, если не хотите получить объемный взрыв в лицо.

И главное правило, которое забывают в панике: не закрывайте заслонку (вьюшку), пока угли полностью не прогорели. 

Альфия Аглиуллина ИА «Башинформ»
Фото: Альфия Аглиуллина | ИА «Башинформ»

Опасность №3: детская шалость

За 2026 год в Башкирии на пожарах уже погибли 7 детей. За последние пять лет огонь унес жизни 56 мальчиков и девочек.

«Основной причиной является нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, — говорит начальник ГУ МЧС по РБ Владимир Горин. — Спички и зажигалки — не игрушки. Храните их там, где ребенок физически не достанет».

Свежая статистика ведомства подтверждает: дети страдают от огня чаще всего из-за собственной неосторожности или оставления без присмотра. Только в минувшие выходные в Гафурийском районе произошло два пожара, которые наглядно показывают, как тонка грань между трагедией и чудом. Так, в деревне Баимбетово маленькая девочка и мальчик играли с зажигалкой возле стогов сена. Сухая трава вспыхнула мгновенно. Старший брат заметил дым и позвал мать. Женщина, пробираясь сквозь густой дым, нашла малышей — от испуга они спрятались в ложбинке между стогами — и успела вытащить их. Пожар потушили своими силами, но дети с ожогами попали в реанимацию.

Еще один инцидент произошел в деревне Ташла. Здесь загорелся жилой дом многодетной семьи. Отец, находившийся во дворе, бросился внутрь после крика старшего сына. Мужчина ворвался в задымленное помещение и увидел, что на кухне уже горит натяжной потолок. Он схватил находившихся внутри детей и вынес их на улицу. Малыш получил ожоги. В ведомстве отметили важную деталь: жилой дом был оборудован пожарным извещателем по программе «Многодетная семья». Громкий сигнал прибора вовремя предупредил семью об опасности. Именно его услышал старший сын, который и позвал отца. К слову, благодаря этим маленьким белым коробочкам на потолках в республике уже спасено более 1280 человек, из них почти 500 детей.

Пожарные обратились к детям, напомнив им алгоритм действий при возгорании: «Если ты дома один и начался пожар: твоя главная задача — спасти себя! Пожар — это страшно, но если знать правила, огонь тебя не победит. Запомни этот план!»

Шаг 1. Не прячься! Это самое важное правило. Когда страшно, хочется залезть под кровать или в шкаф. Никогда так не делай! Дым поднимается наверх, а под кроватью или в шкафу воздуха не останется. Тебя будет очень сложно найти.

Шаг 2. Уходи из квартиры или дома:

  • Если дыма мало, беги к входной двери.
  • Если в комнате дымно — ползи на четвереньках. Чистый воздух всегда внизу, у пола. Закрой за собой дверь в горящую комнату, чтобы огонь не шел за тобой.
  • Если дверь горячая — не открывай ее! За ней огонь. Закрой ее плотно и заткни щель под ней мокрой тряпкой (футболкой, полотенцем).

Шаг 3. Защити дыхание. Если в доме дым, намочи тряпку (любую футболку, шарф, полотенце) в воде и дыши через нее. Это спасет твои легкие и не даст тебе упасть в обморок.

Шаг 4. Звони в экстренные службы. Как только выбежал в подъезд или оказался в безопасности у соседей, сразу звони: 101 или 112. Четко скажи: «Пожар! Мой адрес: улица, дом, квартира». Не клади трубку первым, пока диспетчер не разрешит.

Шаг 5. Кричи. Не бойся шуметь. Громко кричи из окна или с балкона: «ПОЖАР! ПОМОГИТЕ!». Соседи должны услышать тебя и вызвать помощь.

Шаг 6. Если дверь в коридор горит и выйти нельзя:

  • Беги в самую дальнюю комнату, закрой дверь.
  • Залезай на подоконник открытого окна или выходи на балкон.
  • Маши руками и кричи людям на улице, чтобы они увидели тебя.
  • Никогда не спускайся по водосточной трубе и не прыгай из окна, если живешь выше первого этажа.

Чего делать НЕЛЬЗЯ:

  • Пользоваться лифтом. Он может отключиться, и ты окажешься в ловушке. Беги только по лестнице.
  • Открывать окна в горящей комнате. Огню нужен кислород, от свежего воздуха пламя вспыхнет еще сильнее.
  • Тушить электроприборы водой. Если загорелся телевизор или розетка, водой их заливать нельзя — ударит током. Лучше просто выбежать.
  • Возвращаться за игрушками, телефоном или котенком. Твоя жизнь — самое главное. Вещи можно купить, а жизнь — нет.

Кирилл Первов советует родителям не оставлять детей одних дома: «Обязательно проиграйте с ребенком эту ситуацию дома. Пусть он покажет, как будет ползти, где лежит мокрая тряпка и как он будет звонить в 112. Тренировка спасает жизни! На эти моменты нужно обратить отдельное внимание и, самое важное, стараться не оставлять детей дома одних».

Пожар в деревне Баимбетово
Пожар в деревне Баимбетово
Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах

Почему пожары не утихают даже осенью?

Несмотря на холодную погоду, пожароопасный сезон в Башкортостане ещё далёк от завершения. На днях в Баймакском, Дуванском и Зилаирском районах полыхала сухая трава — люди продолжают сжигать мусор на участках, ошибочно полагая, что с приходом прохлады опасность миновала.

«Особенность нашей республики в том, что пожароопасный сезон длится долго: первые ландшафтные пожары мы фиксируем уже в марте, а последний может случиться даже в конце октября», – отмечает Кирилл Первов.

Даже если в Уфе стоит холодная дождливая погода, в районах Зауралья сохраняются высокие классы пожарной опасности (4-й и 5-й), что создаёт серьёзную угрозу для лесов и населённых пунктов.

Как подчёркивает Владимир Горин, основная причина возгораний — действия людей.

«Осенняя растительность вспыхивает мгновенно, а ветер разносит огонь на большие площади, угрожая лесам и домам. Только за этот год в республике произошло 35 лесных пожаров и более 360 загораний сухой растительности», — приводит он данные статистики.

Пожарные призвали любителей отдохнуть и поработать на природе соблюдать простые правила безопасности, которые помогут избежать трагедий и сохранить жилье, а также наши леса и поля от огня:

  • Сжигать траву только в безветренную погоду.
  • Не бросать горящие спички и окурки.
  • Место для костра должно быть специально оборудовано; всегда следует иметь под рукой воду или землю для тушения.

Зима в Башкирии — это красиво. Это снег, катки, горячий чай и уютные вечера. Давайте сделаем так, чтобы единственным источником тепла в наших домах были батареи и любовь близких, а не красные машины с сиренами у подъезда. Проверьте свои розетки и печи сегодня! Прямо сейчас!

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС Мах
Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС | Мах
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