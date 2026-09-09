Как в Башкирии родители становятся соавторами перемен в образовании

Сегодня родители школьников и студентов всё чаще становятся не просто наблюдателями, а полноправными участниками образовательного процесса — от контроля качества питания до разработки воспитательных проектов. Именно этой теме был посвящён II Всероссийский съезд родительских комитетов, прошедший 7–8 сентября в Москве. В нём приняли участие 600 делегатов из 89 регионов, включая представителей родительской общественности Башкортостана. Организаторами выступили Минпросвещения России, общество «Знание» и Росдетцентр.

С созданием Всероссийского родительского комитета инициативы семей получили системную государственную поддержку. Только за последние два года на конкурсной основе было поддержано более двух тысяч проектов школ, детских садов и колледжей по всей стране, общий объём финансирования составил около 2 млрд рублей.

Участники съезда сформулировали ключевые задачи на новый учебный год, опираясь на запрос самих родителей. Главное — изменить формат родительских собраний: большинство семей выступает за то, чтобы сместить фокус с организационных и хозяйственных вопросов на темы воспитания, личностного развития детей, их психологической и физической безопасности. Методические материалы и экспертную поддержку для таких встреч предоставит общество «Знание».

Второе приоритетное направление — повышение цифровой грамотности. Совместные встречи с МВД и киберполицией показали высокий запрос родителей на информацию о защите детей от сетевых угроз. В новом учебном году эту практику решено расширить. В основе всех изменений — принцип личного примера: вовлечённость и активная позиция родителей остаются главным ориентиром для школьников.

От родительского собрания к реальным проектам

В Башкирии диалог между семьями и школами выстроен через институт советников по воспитанию и школьные родительские активы. Этот подход даёт конкретные результаты. Один из ярких примеров — контроль за качеством питания в школьных столовых. Благодаря регулярным проверкам и обратной связи от родителей в регионе удалось повысить качество и сбалансированность горячего питания, сделав его по-настоящему полноценным.

Кроме того, родительские сообщества республики активно участвуют в грантовых конкурсах — и с заметным успехом. В 2026 году Башкортостан вошёл в пятёрку регионов-лидеров по итогам третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, организованного обществом «Знание» и минпросвещения России. Из 264 заявок, поданных от региона, победу одержали 15 проектов, которые получили финансовую поддержку на общую сумму более 13,6 миллиона рублей.

Гранты получили школы и детские сады Уфы, Белебея, Салавата, а также образовательные учреждения Бакалинского, Кармаскалинского, Кигинского, Уфимского и Аскинского районов. Тематика проектов охватывает широкий спектр — от духовно-нравственного и патриотического воспитания до научно-исследовательской деятельности и социализации подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждая из этих инициатив — не разовая акция, а системное изменение школьной среды.

Что говорят участники из Башкирии?

Елена Жердева, председатель родительского комитета школы № 33 города Стерлитамака:

— Попасть на съезд было непросто, но возможно. Я заполняла заявку, и одним из главных критериев отбора стало участие в конкурсах Всероссийского общества «Знание». В прошлом году мы с командой выиграли грант на реализацию фестиваля «Родина — Любовь — Семья». Это событие проходило на базе школы № 33, мы пригласили семьи. В течение двух дней родители и дети участвовали в интерактивах — и образовательных, и развлекательных. Самые активные семьи получили билеты в кинотеатр, а три семьи выиграли поездку в Волгоград.

После завершения проекта в нашей школе появился клуб родителей. Сейчас мы вместе разрабатываем воспитательные события — те, которые действительно актуальны и востребованы. И делаем это в тесном контакте с администрацией школы и советником по воспитанию.

Участие в съезде дало возможность обменяться опытом и увидеть, как работают родительские комитеты из других регионов. Это позволило нам внести новые коррективы в собственную работу. На съезде поднимались важные темы, в том числе кибербезопасность подростков — проблема, которая волнует каждую семью.

Главное, что я вынесла со съезда: воспитанием не может заниматься только школа или только семья. Это системная работа, где соединены усилия ребёнка, родителей и педагогов. Только так мы можем прийти к тем результатам, которых ждём. И я рада, что в нашей школе мы движемся в этом направлении.

Также в рамках тематической площадки съезда участники представили 15 лучших проектов в сфере патриотического воспитания, психологической безопасности и профилактики конфликтов. В число лучших попал проект Интерактивного музея патриотического воспитания «Хранители истории» родительского комитета Салаватского индустриального колледжа, который является победителем III сезона конкурса инициатив родительских сообществ.

Участникам съезда его представила советник директора по воспитанию Салаватского индустриального колледжа Александра Чухнина. По ее словам, проект получил грантовую поддержку в размере 637 тыс. рублей, реализация мероприятий проекта уже началась.

— Работа с родителями в нашем колледже выстроена так, что они активно вовлекаются в воспитательную деятельность. Салаватский индустриальный колледж славится своими проектами в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи, поэтому все наши инициативы так или иначе связаны с этим направлением. Мы стремимся к тому, чтобы родители становились не просто зрителями, а инициаторами мероприятий и их активными участниками — наравне со своими детьми-студентами, — отмечает собеседница «Башинформа».

Конечно, специфика учреждений среднего профессионального образования такова, что процент вовлечённых родителей в колледжах традиционно ниже, чем в школах. Но для нас этот показатель растёт из года в год, в том числе благодаря реализации грантовых проектов. Мы активно участвуем в конкурсах, и родители тоже включены в этот процесс. Это позволяет консолидировать усилия воспитательной службы колледжа и законных представителей студентов, делая их равноправными участниками образовательного и воспитательного процесса.

Мы твёрдо убеждены: воспитание — это не односторонняя работа. Это общее дело, в которое вовлечены и педагоги, и родители. Только вместе мы можем создавать полноценные воспитательные события, открывать новые пространства, которые станут местом развития подрастающего поколения — нашего будущего.

И такие площадки, как Всероссийский съезд родительских комитетов, действительно значимы и необходимы. Именно здесь происходит живой диалог родительских комитетов разного уровня — школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. На съезде мы делимся накопленным опытом, успешными практиками, получаем вдохновение для новых проектов и идей, которые будем реализовывать в нашей республике.

Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в топ-5 регионов-победителей конкурса родительских инициатив.