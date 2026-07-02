Башкирия вошла в топ-5 регионов-победителей конкурса родительских инициатив

Подведены итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, организованного обществом «Знание» при поддержке минпросвещения России. Всего денежные премии на свои проекты получили 395 родительских комитетов из 71 региона страны. Общая сумма грантов для победителей составила более 399,4 млн рублей.

От Башкортостана на конкурс было подано 264 заявки, из которых к экспертной оценке допустили 183. Победителями признаны 15 проектов по направлениям «Духовно-нравственное воспитание», «Патриотическое воспитание», «Гражданское воспитание», «Физическое воспитание», «Научное познание», «Социализация подростков группы риска», которые получат более 13,6 млн рублей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе общества «Знание».

Гранты присуждены школам и детским садам Уфы, а также образовательным учреждениям из Бакалинского, Кармаскалинского, Кигинского, Уфимского, Аскинского районов, Белебея и Салавата.

По словам организаторов, деньги будут перечислены победителям до 30 июля. Реализовать проекты необходимо до 15 ноября 2026 года.