Новости Башкортостана и Уфы
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Образование

Образование
18 Апреля , 12:27
На этапах чемпионата «Профессионалы» Башкирию представят 370 конкурсантов
Образование
18 Апреля , 11:58
В Уфе пройдет финал всероссийской олимпиады студентов
Образование
17 Апреля , 12:04
Колледж Башкирии стал призером чемпионата «Профессионалы»
Образование
15 Апреля , 18:05
Представители родителей смогут присутствовать на каждом пункте сдачи ЕГЭ
Образование
15 Апреля , 11:43
В России утвердили нормы домашнего задания для учеников начальных классов
Образование
15 Апреля , 11:09
В Башкирии ожидается увеличенный выпуск из медколледжей
Образование
15 Апреля , 10:25
В Уфе назвали победителей республиканских олимпиад среди школьников с ОВЗ
Образование
14 Апреля , 18:02
Глава Башкирии подписал указ о грантах для директоров сельских школ
Образование
14 Апреля , 15:40
С 1 сентября в России синхронизируют школьные программы с ОГЭ и ЕГЭ
Образование
14 Апреля , 15:03
Школьники из Башкирии вошли в число лучших AI-разработчиков страны
Образование
14 Апреля , 10:48
Педагоги Башкирии могут претендовать на премию президента лучшим учителям
Образование
29 Марта , 09:25
Светлана Мустафина назвала критерии успешной работы науки и бизнеса
Образование
28 Марта , 16:31
В Башкирии 5-7% студентов идут в науку
Образование
28 Марта , 15:31
В Башкирии назвали победителей технической олимпиады
Образование
26 Марта , 09:12
В колледжах Башкирии пройдет Единый день открытых дверей
Образование
24 Марта , 13:33
Радий Хабиров поблагодарил вузы Башкирии
Образование
21 Марта , 17:02
В Башкирии утвердили список предметов для оснащения кабинетов труда и ОБЗР
Образование
21 Марта , 16:44
В Башкирии родители выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ
Образование
21 Марта , 10:27
Уфимский кампус стал площадкой для обсуждения стратегии развития сети НОЦ
Образование
20 Марта , 13:25
Замруководителя минобрнауки России предрёк Башкирии восхитительное будущее
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