Учителя башкирского языка и литературы из нашей республики достойно представили регион на XVIII Всероссийском мастер-классе учителей родного языка в Махачкале. Об этом рассказал министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.
«Всероссийский мастер-класс — это не просто профессиональный конкурс. Это важнейшая площадка, где плечом к плечу собираются представители десятков национальностей нашей большой страны. Здесь педагоги делятся лучшими практиками преподавания родных языков, перенимают опыт и, что самое главное, укрепляют межнациональное согласие. Главная цель этого состязания — сбережение и развитие уникального языкового и культурного многообразия народов России, совершенствование методик преподавания», — отметил министр.
Башкортостан на конкурсе представляли победители и лауреаты межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» разных лет:
— Фанзиль Саньяров — преподаватель Уфимского многопрофильного профессионального колледжа;
— Назгуль Хабибуллина — учитель Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «СМАРТ»;
— Юлия Абубакирова — учитель Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «СМАРТ»;
— Альфина Габидуллина — учитель лицея № 42 им. Р. Каримова Уфы.
Все они блестяще прошли заочный этап и вышли в очный финал, где их ожидало три серьезных испытания. Это открытый мастер-класс, подиум в национальном костюме и конкурс выставки авторских учебных пособий.
По итогам всех сложнейших этапов учитель башкирского языка и литературы лицея № 42 Уфы Альфина Габидуллина заняла почетное 3 место.
Ильдар Мавлетбердин поздравил педагога с заслуженным результатом и выразил благодарность другим участникам за достойное выступление.
«Гордимся нашими учителями! Именно вы сохраняете и приумножаете бесценное богатство — наш родной язык и культуру. Ваш труд — это фундамент, на котором держится духовная сила Башкортостана», — добавил он.
Ранее юные инженеры Уфы победили на всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта».
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