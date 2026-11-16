Команда из Башкирии заняла первое место на финале всероссийского конкурса «Инженеры транспорта» в направлении «Автономные беспилотные технологии». Победу одержали воспитанники Республиканского детского образовательного технопарка: Искандер Бакиров, Данияр Камаев, Егор Морозов и Владислав Пряшников.

Ребята под руководством наставника Радомира Абдуллина в течение двух месяцев работали над созданием автономных рельсовых тележек для перемещения дефектоскопов и камер машинного зрения. Команда юных инженеров тестировала прототип устройства в реальных условиях на рельсах Детской железной дороги, а на финале конкурса получили дополнительное задание: устройство должно не только находить дефекты на рельсах, но и классифицировать их по типу и размеру, степени опасности, передавать данные о состоянии инфраструктуры оператору.

Финал конкурса прошёл в Волгограде. В нём участвовали 20 команд технологического направления и 10 участников креативного трека — школьники и студенты колледжей от 9 до 20 лет из разных регионов. Юные инженеры представили свои решения для транспортной отрасли, доработали идеи с экспертами и защитили разработки перед конкурсной комиссией.

«Всероссийский конкурс „Инженеры транспорта“ дает молодым талантам возможность не просто заявить о себе, но и внести реальный вклад в развитие транспортной отрасли», — передал участникам обращение председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов.

Всего в 2026 году конкурс объединил более 90 тысяч участников со всей страны. Организатор — «Движение первых», партнёры — ОАО «РЖД», «Аэрофлот» и «АвтоВАЗ».

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