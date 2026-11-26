Министерство просвещения РФ объявило имена претендентов на победу во Всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования «ПРО Образование — 2026». Победителей конкурса наградят 4 декабря на площадке РГПУ им. А. И. Герцена.
В конкурсе принимают участие педагогические работники, учащиеся и творческие коллективы российских образовательных организаций, профессиональные журналисты, корреспонденты, фоторепортеры, радиоведущие, ведущие интернет-трансляций, подкастов и иные представители индустрии медиа и журналистики.
В список претендентов члены жюри отобрали лучших участников 18 номинаций. В номинации «Янтарный край: 80 лет созидания (к 80-летию Калининградской области)» в список претендентов на победу вошла журналист «Общественной электронной газеты» ИА «Башинформ» Елена Колоколова.
В ходе церемонии также объявят пресс-службу года за выдающиеся заслуги в области освещения в СМИ инициатив, направленных на развитие и совершенствование системы образования и популяризацию проектов в этой сфере, за содействие повышению престижа педагогических профессий.
Организатором мероприятия выступает минпросвещения России, оператором — Центр просветительских инициатив.
Ранее мы сообщали, что минпросвещения России выступило с официальным заявлением для абитуриентов.
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