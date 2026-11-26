В СМИ появилась информация об изменениях в правилах поступления для участников олимпиад.
В связи с этим минпросвещения России официально заявило, что поправки в законопроект, которые рассмотрела Государственная Дума 25 ноября, меняют порядок поступления в вузы для победителей и призёров олимпиад школьников, проводимых начиная с 2026/27 учебного года, не касаются Всероссийской олимпиады школьников.
ВсОШ остаётся за пределами этих изменений. Льготы для её победителей и призёров сохраняются в прежнем виде: победители и призёры заключительного этапа ВсОШ принимаются без вступительных испытаний на профильные направления подготовки.
«Таким образом, законопроект не ограничивает права обладателей дипломов ВсОШ, — прокомментировали в ведомстве. — Обращаем внимание: в ряде публикаций СМИ упоминание о ВсОШ отсутствует, из-за чего может возникнуть ложное впечатление, что поправки затрагивают и главную школьную олимпиаду страны».
Ранее мы сообщали, что педагоги Башкирии представили свои разработки по изучению башкирского языка.
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