Школьники из Уфы заняли первое место на всероссийском турнире по робототехнике «Новая высота 2026». Финал всероссийского турнира прошёл на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге.
Как сообщил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, республику на турнире представили 6 учеников Республиканского инженерного лицея-интерната: Динислам Муратов, Аскар Мухарямов, Денис Гибадуллин, Никита Миронов, Ильнур Султанов и Назар Галиуллин. В финале соревновались более 300 участников в промышленной автоматизации, прикладной, мобильной, летающей и подводной робототехнике, а также в аддитивных технологиях.
По итогам турнира Динислам Муратов, Аскар Мухарямов и Денис Гибадуллин заняли первое место в компетенции «Мобильная робототехника» среди юниоров. Наставник команды — педагог дополнительного образования Центра развития талантов «Аврора» Ильшат Киреев.
Ранее юные инженеры Уфы победили на всероссийском конкурсе «Инженеры транспорта».
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