Блогинг представляет сегодня из себя одну из самых популярных сфер среди молодёжи. Всё больше школьников и студентов видят в нем возможность для самовыражения, творчества и профессионального роста.

Образовательный проект медиалаборатория «Первоблогер» реализовывался в три этапа: школа амбассадоров, медиа-интенсивы с лидерами мнений и финальная школа для лучших участников.

Финалисты разработали концепции собственных блогов, сняли первые ролики и получили консультации экспертов по запуску и развитию блогерских проектов. Помимо основной программы участники смогли посоревноваться за дополнительные призы в медиа-конкурсах: битва мемов, рейтинг активности, медиа-челлендж.

«Итогом „Медиалаборатории ‚Первоблогер‘“ стало погружение в медиасферу более 2100 школьников и студентов колледжей Уфы — от первых проб в публичных выступлениях до готовых концепций блогов, — отметил автор образовательного проекта Иван Корнилов. — Но главный результат — это импульс, который участники унесли с собой: уверенность в том, что медиа доступны каждому, у кого есть идея и смелость её озвучить. А значит, впереди — новые ролики, новые проекты и новые истории, которые ещё только начинаются».

Как ранее сообщил Башинформ, команда из Башкирии заняла первое место на финале всероссийского конкурса «Инженеры транспорта» в направлении «Автономные беспилотные технологии».