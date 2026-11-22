Блогинг представляет сегодня из себя одну из самых популярных сфер среди молодёжи. Всё больше школьников и студентов видят в нем возможность для самовыражения, творчества и профессионального роста.
Образовательный проект медиалаборатория «Первоблогер» реализовывался в три этапа: школа амбассадоров, медиа-интенсивы с лидерами мнений и финальная школа для лучших участников.
Финалисты разработали концепции собственных блогов, сняли первые ролики и получили консультации экспертов по запуску и развитию блогерских проектов. Помимо основной программы участники смогли посоревноваться за дополнительные призы в медиа-конкурсах: битва мемов, рейтинг активности, медиа-челлендж.
«Итогом „Медиалаборатории ‚Первоблогер‘“ стало погружение в медиасферу более 2100 школьников и студентов колледжей Уфы — от первых проб в публичных выступлениях до готовых концепций блогов, — отметил автор образовательного проекта Иван Корнилов. — Но главный результат — это импульс, который участники унесли с собой: уверенность в том, что медиа доступны каждому, у кого есть идея и смелость её озвучить. А значит, впереди — новые ролики, новые проекты и новые истории, которые ещё только начинаются».
Как ранее сообщил Башинформ, команда из Башкирии заняла первое место на финале всероссийского конкурса «Инженеры транспорта» в направлении «Автономные беспилотные технологии».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.