Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщил о готовности региона к ключевому этапу допуска к ЕГЭ — итоговому сочинению. В текущем учебном году его будут писать порядка 17 тысяч выпускников. Для проведения экзамена задействуют 832 школы, а мониторинг прозрачности процедуры обеспечат более 900 общественных наблюдателей.

Основной день написания работы — 2 декабря. Для тех, кто не сможет присутствовать по уважительной причине или получит «незачёт», предусмотрены резервные даты: 3 февраля и 14 апреля 2027 года.

Экзамен начнётся в 10.00 по местному времени. Продолжительность написания составляет 3 часа 55 минут (235 минут) — время на инструктаж и заполнение бланков в этот промежуток не входит. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличена на 1,5 часа.

«Чтобы результаты были максимально объективными, обработка бланков будет проводиться в строгие сроки: до 14 декабря 2026 года; до 15 февраля 2027 года и до 22 апреля 2027 года. После проверки оригиналы работ разместят в личном кабинете региональной информационной системы», — пояснил министр и пожелал выпускникам вдохновения и уверенности в своих силах.

Ранее сообщалось, что школьники из Уфы победили на всероссийском турнире по робототехнике.