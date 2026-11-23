Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщил о готовности региона к ключевому этапу допуска к ЕГЭ — итоговому сочинению. В текущем учебном году его будут писать порядка 17 тысяч выпускников. Для проведения экзамена задействуют 832 школы, а мониторинг прозрачности процедуры обеспечат более 900 общественных наблюдателей.
Основной день написания работы — 2 декабря. Для тех, кто не сможет присутствовать по уважительной причине или получит «незачёт», предусмотрены резервные даты: 3 февраля и 14 апреля 2027 года.
Экзамен начнётся в 10.00 по местному времени. Продолжительность написания составляет 3 часа 55 минут (235 минут) — время на инструктаж и заполнение бланков в этот промежуток не входит. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличена на 1,5 часа.
«Чтобы результаты были максимально объективными, обработка бланков будет проводиться в строгие сроки: до 14 декабря 2026 года; до 15 февраля 2027 года и до 22 апреля 2027 года. После проверки оригиналы работ разместят в личном кабинете региональной информационной системы», — пояснил министр и пожелал выпускникам вдохновения и уверенности в своих силах.
Ранее сообщалось, что школьники из Уфы победили на всероссийском турнире по робототехнике.
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