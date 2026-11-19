18 ноября в Москве Глава республики Радий Хабиров встретился со студентами столичных вузов, которые приехали на учёбу из Башкортостана. Мероприятие состоялось в рамках молодёжного образовательного форума «Яҡташ». На ней ребята поинтересовались работой Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе, а также возможностью удалённо участвовать в его научных проектах.
— Инфраструктура первой очереди проекта уже активно функционирует. Только от Башгосмедуниверситета на площадке кампуса действует около десяти лабораторий — от биомедицинских направлений по созданию искусственных органов до разработки новых материалов и фармацевтических препаратов, — подчеркнул Радий Хабиров. — Если с вашей стороны будет заявка на участие, то мы окажем необходимое содействие. Вы можете участвовать в летних стажировках, например. Мы готовы содействовать реализации инициатив, которые помогут наладить такое взаимодействие.
Во время общения молодые люди поднимали и другие темы — меры поддержки выпускников столичных медицинских вузов, развитие дворового спорта, туристического потенциала Башкортостана, застройку Уфы и развитии её транспортной инфраструктуры, ремонт учреждений здравоохранения в муниципалитетах республики.
В завершение встречи Радий Хабиров вручил нагрудные знаки тем, кто успешно прошёл практику в рамках Центра кадровой стажировки, а также тем, кто отличился в студенческом самоуправлении и олимпиадах.
Руководитель региона поблагодарил ребят за конструктивный диалог и отметил их желание развивать родной Башкортостан.
— Радует, что вас волнует настоящее и будущее республики. Знайте, что вы все нам очень дороги, и мы за вас переживаем. Берегите себя. Впереди у вас прекрасная жизнь, пусть всё получится, — подчеркнул Радий Хабиров. — Я всегда стараюсь держать своё слово, поэтому всё, о чём мы договорились, обязательно выполним.
Ранее Глава Башкирии пригласил студентов столичных вузов на практику в геопарки Башкирии.
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