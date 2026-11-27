Министерство просвещения России рекомендовало единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026/27 учебном году. Соответствующие рекомендации направлены во все регионы страны, включая Башкортостан.

Согласно документу, последние звонки рекомендуется провести 26 мая (среда), а выпускные вечера — 26 (суббота) или 27 июня (воскресенье). Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, единые даты позволят создать для школьников равные условия и дать им необходимое время для подготовки к итоговым экзаменам.

В программу торжественных мероприятий рекомендуется включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников СВО.

Особое внимание при организации мероприятий необходимо уделить соблюдению требований комплексной безопасности и обеспечению доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

Напомним, в 2026 году последний звонок в школах республики прозвенел для 16 тысяч одиннадцатиклассников и 54 тысяч девятиклассников.