Министерство просвещения России рекомендовало единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026/27 учебном году. Соответствующие рекомендации направлены во все регионы страны, включая Башкортостан.
Согласно документу, последние звонки рекомендуется провести 26 мая (среда), а выпускные вечера — 26 (суббота) или 27 июня (воскресенье). Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, единые даты позволят создать для школьников равные условия и дать им необходимое время для подготовки к итоговым экзаменам.
В программу торжественных мероприятий рекомендуется включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников СВО.
Особое внимание при организации мероприятий необходимо уделить соблюдению требований комплексной безопасности и обеспечению доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
Напомним, в 2026 году последний звонок в школах республики прозвенел для 16 тысяч одиннадцатиклассников и 54 тысяч девятиклассников.
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