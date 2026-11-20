Торжественная церемония вручения студенческих билетов УУНиТ студентам совместной образовательной программы стала кульминацией официально-делового визита делегации Уфимского университета науки и технологий в Китайскую Народную Республику. Ребята получили официальные документы, подтверждающие их статус студентов двух ведущих вузов-партнёров, что символизирует их включение в единое образовательное пространство двух стран. Церемония прошла в Университете Чанчжоу, где делегация во главе с ректором Вадимом Захаровым провела торжественную встречу со студентами совместного института.
Ректор УУНиТ обратился к первокурсникам с приветственным словом, подчеркнув стратегическую значимость международной интеграции, получения глубоких теоретических знаний и востребованных практических компетенций для будущих инженеров и специалистов. Он отметил, что совместные образовательные программы открывают перед студентами уникальные возможности для академического и профессионального роста, а также способствуют формированию межкультурного диалога между Россией и Китаем. Стороны также обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных образовательных программ, расширению академических обменов и укреплению партнёрских связей, включая развитие научно-исследовательских проектов и организацию стажировок для преподавателей и студентов.
В ходе визита УУНиТ вывел на новый уровень сотрудничество с ведущими университетами страны. Ключевыми событиями поездки стали подписание соглашений с Шэньянским инженерным институтом и Ляонинским университетом, открытие совместной программы бакалавриата, а также торжественные церемонии для первокурсников совместных образовательных программ.
В ходе визита УУНиТ подписал соглашение с Шэньянским инженерным институтом (ШИИ). Центральным событием стало открытие совместной программы бакалавриата по направлению «Электроэнергетика и электротехника», которая будет реализовываться по модели «3+1». Выпускники программы станут обладателями сразу двух дипломов — УУНиТ и ШИИ. Подписание документа вывело на новый уровень пятилетнее стратегическое партнёрство вузов: за это время преподаватели уже прошли академические и научные стажировки, обменялись опытом и результатами исследований.
В рамках визита состоялась и торжественная церемония для первокурсников совместной программы, приуроченная к началу учебного года. Ректор УУНиТ Вадим Захаров обратился к студентам с напутственным словом, подчеркнув стратегическую важность энергетики.
«Энергетика — это фундамент экономического развития, промышленности, цифровых технологий и благополучия общества. Обучение по совместной программе даст вам и фундаментальные знания, и практические компетенции, а также опыт межкультурного взаимодействия и знакомство с инженерными школами России и Китая», — отметил он.
В тот же день делегация Уфимского университета провела рабочую встречу с руководством Ляонинского университета (г. Шэньян). По итогам переговоров были подписаны дополнительные соглашения к действующим договорам о сотрудничестве. Стороны обсудили целый ряд перспективных инициатив: открытие авторизованного Центра тестирования HSK на базе УУНиТ, направление преподавателей из Ляонинского университета в Уфу, создание Китайско-российской платформы междисциплинарного научного сотрудничества, проведение ежегодной Летней школы и расширение программ академической мобильности. Особое внимание уделили работе Центра китайского языка и культуры, открытого вузами в ноябре 2025 года на базе Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Сегодня здесь обучаются более 100 уфимских школьников и студентов.
Партнёрство Уфимского университета с ведущими университетами Китая получило дополнительный импульс в рамках перекрёстных Годов образования России и Китая, официальный старт которым был дан 20 мая 2026 года по решению лидеров двух стран. Подписанные соглашения стали практическим воплощением этой инициативы и подтверждением взаимного стремления открывать новые образовательные и научные перспективы для молодёжи.
«За каждой строкой подписанных документов — годы работы. УУНиТ тесно сотрудничает с Китаем уже много лет: студенческий обмен, стажировки, конференции, обмен преподавателями и многие совместные проекты. Нынешний визит — не начало пути, это переход на следующую ступень. Программа двух дипломов с Шэньянским инженерным институтом, расширение связей с Ляонинским университетом, Центр китайского языка и культуры в Уфе — всё это звенья одной цепи. Мы готовим инженеров, которые будут работать на стыке двух технологических культур. И это, пожалуй, самый прочный фундамент, какой университет может заложить под отношения двух стран, — считает ректор Вадим Захаров. — Сотрудничество с китайскими вузами — это долгосрочная стратегия, направленная на создание устойчивых академических и научных связей. Это наши надёжные партнёры, и мы видим огромный потенциал в развитии совместных образовательных программ. Наша цель — подготовить высококвалифицированных специалистов, способных работать в условиях глобальной экономики, и укрепить культурные и научные мосты между Россией и Китаем. Мы уверены, что наши выпускники станут достойными представителями обеих стран и внесут значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Долгосрочные связи с китайскими вузами — это инвестиция в будущее, и мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество, включая новые направления подготовки и совместные исследовательские инициативы».
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