Торжественная церемония вручения студенческих билетов УУНиТ студентам совместной образовательной программы стала кульминацией официально-делового визита делегации Уфимского университета науки и технологий в Китайскую Народную Республику. Ребята получили официальные документы, подтверждающие их статус студентов двух ведущих вузов-партнёров, что символизирует их включение в единое образовательное пространство двух стран. Церемония прошла в Университете Чанчжоу, где делегация во главе с ректором Вадимом Захаровым провела торжественную встречу со студентами совместного института.

Ректор УУНиТ обратился к первокурсникам с приветственным словом, подчеркнув стратегическую значимость международной интеграции, получения глубоких теоретических знаний и востребованных практических компетенций для будущих инженеров и специалистов. Он отметил, что совместные образовательные программы открывают перед студентами уникальные возможности для академического и профессионального роста, а также способствуют формированию межкультурного диалога между Россией и Китаем. Стороны также обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных образовательных программ, расширению академических обменов и укреплению партнёрских связей, включая развитие научно-исследовательских проектов и организацию стажировок для преподавателей и студентов.

В ходе визита УУНиТ вывел на новый уровень сотрудничество с ведущими университетами страны. Ключевыми событиями поездки стали подписание соглашений с Шэньянским инженерным институтом и Ляонинским университетом, открытие совместной программы бакалавриата, а также торжественные церемонии для первокурсников совместных образовательных программ.

Новая программа двух дипломов по энергетике

В ходе визита УУНиТ подписал соглашение с Шэньянским инженерным институтом (ШИИ). Центральным событием стало открытие совместной программы бакалавриата по направлению «Электроэнергетика и электротехника», которая будет реализовываться по модели «3+1». Выпускники программы станут обладателями сразу двух дипломов — УУНиТ и ШИИ. Подписание документа вывело на новый уровень пятилетнее стратегическое партнёрство вузов: за это время преподаватели уже прошли академические и научные стажировки, обменялись опытом и результатами исследований.

В рамках визита состоялась и торжественная церемония для первокурсников совместной программы, приуроченная к началу учебного года. Ректор УУНиТ Вадим Захаров обратился к студентам с напутственным словом, подчеркнув стратегическую важность энергетики.

«Энергетика — это фундамент экономического развития, промышленности, цифровых технологий и благополучия общества. Обучение по совместной программе даст вам и фундаментальные знания, и практические компетенции, а также опыт межкультурного взаимодействия и знакомство с инженерными школами России и Китая», — отметил он.