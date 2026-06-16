Капитал здравого смысла: как Башкирия строит систему финансовой грамотности

В условиях экономической турбулентности и расцвета кибермошенничества регион выстраивает многоуровневую систему просвещения, которая охватывает всех — от воспитанников детских домов до пенсионеров. В эту работу вовлечены Глава республики, Национальный банк, Министерство финансов и экспертное сообщество.

Стратегический уровень: «Приходим к людям с добром и деньгами»

Для руководства республики финансовое просвещение неразрывно связано с социальной защитой. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчеркивал, что информирование граждан о мерах поддержки — это такая же важная задача, как и сами выплаты.

«Проводите брифинги, делайте это постоянно и доведите всю информацию до людей», — дал поручение Радий Хабиров социальному блоку правительства.

По мнению руководителя региона, почти 47 миллиардов рублей, проходящих через республиканский бюджет в виде мер социальной поддержки, — это тоже элемент финансового просвещения. Люди должны знать о своих правах, чтобы увеличить свои доходы.

Отвечая на вызовы времени, связанные с цифровизацией, Хабиров прямо указывает на оборотную сторону технологического прогресса:

«Искусственный интеллект имеет свою оборотную сторону, и мы ещё будем свидетелями ужасных вещей, которые с ним придут. В 2025 году наши жители отдали кибермошенникам 3,5 миллиарда рублей. В этом году, похоже, больше».

Институциональный каркас: от детсадов до советов директоров

Системную работу координирует региональный методический центр финансовой грамотности и АНО «Финцентр РБ». Масштабы охвата впечатляют: по итогам 2025 года аудитория просветительских мероприятий составила 48 800 человек.

Работа ведется по всем фронтам:

Школьники и студенты: В рамках всероссийской эстафеты «Мои финансы» разработан видеоурок, охвативший 20 000 учащихся. Элементы финансовой грамотности включены в школьную программу.

Семьи и дети-сироты: Отдельное внимание уделяется центрам «Семья», где воспитанников учат правильно распоряжаться финансами.

Работающие граждане: В 2025 году эксперты «Финцентра РБ» провели выездные лекции на опорных предприятиях региона. Темы выбирали сами сотрудники: от личного финансового планирования до способов погашения долгов.

Пенсионеры: Впервые в Уфе состоялся региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста.

«В 2025 году проект "Диалоги о финансах" посетил четыре города: Октябрьский, Дюртюли, Кумертау и Давлеканово. Сотрудники АНО "Финцентр РБ" и приглашенные эксперты из разных ведомств на волонтерских началах в течение дня проводили бесплатные лекции, мастер-классы, консультации на финансовые темы», — отметила и.о. министра финансов Республики Башкортостан Светлана Малинская.

Во время летних каникул эксперты по финансовой грамотности продолжают работу с молодежью в развлекательных форматах.

Просветительским мероприятиям в детских оздоровительных лагерях летом уделяется особое внимание. Проводятся мастер-классы, игры, квесты по финансовой грамотности. Такая работа по финансовому просвещению с детьми и подростками позволяет во время летних каникул в игровой форме передать полезные знания и навыки по управлению личными финансами, противодействию мошенникам, способам накопления и реализации своих проектов молодому поколению.

9 июня в детском оздоровительном лагере «Чайка» в Уфе прошла большая детская игра по финансовой грамотности «Кредиторы и заемщики». Ее провели эксперты Национального банка по Республике Башкортостан Анна Каменева и АНО «Финцентр РБ» совместно с волонтерами-сотрудниками Национального банка по Республике Башкортостан волонтерами-студентами уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. В игре участвовали 45 детей. Они поделились на команды банкиров (команда кредиторов) и заемщиков и выполняли различные задания, чтобы на практике понять, как работает банковская система, почему важно внимательно читать кредитный договор, выгодно ли досрочно погашать кредиты, к чему приводят просрочки платежей.

В завершение прошел разбор ситуации: участники обсудили, какие решения были успешными, какие привели к «банкротству», а также что можно было изменить для достижения лучшего результата.

Напомним, что мероприятия реализуются в рамках федеральной Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

Региональный центр финансовой грамотности Республики Башкортостан разработал бесплатные видеокурсы для жителей региона о том, как погасить долги и как не стать жертвой финансовых мошенников.

– Многие жители республики стремятся повысить уровень финансовых знаний и грамотно управлять своими финансами. Мы видим, что люди хотят разобраться в этих вопросах, но информации очень много, зачастую противоречивой или неполной. Поэтому мы решили создать структурированные курсы с проверенной информацией, рассказанные простым и понятным языком, – отметила и.о. министра финансов Республики Башкортостан Светлана Малинская.

В создании курса «Мошенники. Распознать и защититься» принимали участие эксперты Финцентра РБ, Отделения - Национального банка по Республике Башкортостан Банка России и МВД по РБ при содействии БГПУ им. Акмуллы. Курс состоит из 7 коротких видеоуроков, на которых лекторы разбирают, почему люди верят телефонным мошенникам, какие приемы они используют для воздействия на сознание жертв, как вовлекают молодежь. Самое главное – слушатели узнают, как защитить себя и близких от обмана и что делать, если все-таки попался на уловки мошенников.

Курс «Долги есть, а денег нет. Что делать?» состоит из 8 коротких уроков, в которых рассказывается о том, как выбраться из долговой ямы. Слушатели узнают, какие документы нужно подготовить для общения с кредитором, как общаться с банками, приставами, коллекторами, отстаивать право на уменьшение списаний, заключать мировое соглашение, обращаться в надзорные органы в случае нарушения своих прав, разберутся в вариантах реструктуризации долга, кредитных каникулах, тонкостях процедуры банкротства.

Экспертный взгляд Нацбанка: защита от «дропперства» и онлайн-казино

Национальный банк по Республике Башкортостан (Уральское ГУ Банка России) выступает главным методологом и просветителем в сфере банковских услуг. Специалисты ведомства делают упор на превентивные меры против мошенничества, которое все чаще нацелено на детей и подростков.

«В условиях современного мира, насыщенного мошенническими схемами, защита остается в руках людей. Умение вовремя себя обезопасить актуально для всех возрастных групп, так как рискам подвержены все слои населения, в том числе и дети», — комментируют эксперты финансового сектора.

На специальных конференциях в Нацбанке эксперты разбирают актуальные схемы обмана.

«Мы видим, как мошенники используют популярные среди молодежи кликер-игры, чтобы завладеть личными данными детей и деньгами их родителей. Появляются новые программы, такие как "Наставник по экономической социализации детей и подростков", чтобы бить на опережение».

Представитель Нацбанка Ольга Кузнецова перечисляет основные схемы, с которыми сталкиваются семьи:

«В их числе: бесплатная игровая валюта, вовлечение в онлайн-казино, дропперство, взлом аккаунтов. Родителям стоит объяснять детям основы цифровой гигиены и установить самозапрет на кредиты».

Динамика киберпреступности: статистика за три года

Несмотря на активную просветительскую работу, финансовая грамотность населения проходит проверку на прочность из-за взрывного роста кибермошенничества. По данным МВД по Республике Башкортостан, за последние три года регион столкнулся с беспрецедентным увеличением числа IT-преступлений, хотя в 2025 году наметилась тенденция к снижению.

2023 год: точка перегиба

В 2023 году в Башкирии было совершено около 10 тысяч дистанционных мошенничеств. Суммарный ущерб, причиненный жителям республики, составил более 3,2 млрд рублей. Именно в этот период телефонное и СМС-мошенничество достигло пика, а портрет жертвы начал меняться: если раньше основной целью были пенсионеры, то в 2023 году наибольший интерес для аферистов стали представлять экономически активные граждане в возрасте от 25 до 64 лет.

2024 год: пик ущерба

В 2024 году количество зарегистрированных киберпреступлений в регионе выросло до более чем 14 тысяч. Сумма похищенных средств достигла 4,3 млрд рублей, что на 1,5 миллиарда больше показателя 2023 года.

«В прошлом году более 3 млрд 200 млн рублей граждане нашего региона перевели мошенникам. По итогам четырех месяцев этого года — уже 1 млрд 200 млн рублей. На сегодняшний день это уже порядка 1 млрд 700 млн рублей. Идем с приростом, к сожалению», — комментировал ситуацию в середине 2024 года представитель регионального штаба по противодействию мошенничеству.

Ежедневно в 2024 году жители республики переводили аферистам в среднем 12 млн рублей. При этом доля ИТ-преступлений в общей структуре преступности региона достигла 35–40%.2 источника Эксперты отмечают, что значительный рост статистики в 2023–2024 годах был связан не только с активностью злоумышленников, но и с улучшением отчетности: граждане стали чаще заявлять о попытках взлома аккаунтов на Госуслугах и фишинговых атаках.

2025 год: эффект от превентивных мер

В 2025 году благодаря реализации комплексной программы профилактики, о которой заявлял Глава Башкирии, ситуация начала стабилизироваться. По данным заместителя начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Ильдара Гизатуллина, общая сумма ущерба снизилась до 3,7 млрд рублей (на 1 млрд меньше, чем в 2024 году), а количество преступлений сократилось на 2,1% — до 23 тысяч (с учетом всех видов цифровых правонарушений).

Однако нагрузка на правоохранительные органы остается высокой. По словам заместителя начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Азата Тимирьянова, каждый день в республике регистрируется в среднем по 25 фактов мошенничества, а среднесуточная сумма ущерба все еще составляет около 10 млн рублей. Всего с начала 2025 года суммарный ущерб превысил 3,5 млрд рублей.

Портрет жертвы и новые схемы

За три года методы преступников эволюционировали. Если в 2023 году преобладал «холодный» обзвон, то к 2025 году аферисты перешли к подготовке персонализированных атак, используя данные из утечек.

«Если раньше это были в основном пенсионеры либо сельские жители, то сейчас это может быть кто угодно. Границ нет, все размылось. Это люди и среднего возраста, и довольно образованные. Есть среди них и медики, и педагоги, преподаватели вузов с учеными степенями», — отмечает эксперт по финансовой безопасности.

В 2024–2025 годах в пятерку популярных приемов вошел взлом аккаунтов на «Госуслугах». Кроме того, активно используются схемы с «дропперством» (вовлечение молодежи в перевод украденных денег) и хищения через игровые платформы, где мошенники используют доверие детей к виртуальной валюте.

Башкирия демонстрирует, что финансовая грамотность — это не просто умение считать проценты по вкладу. Это фундамент экономической безопасности семьи и региона. Соединяя жесткую управленческую вертикаль, ресурсы Национального банка и энергию волонтеров-энтузиастов, республика создает среду, в которой знание становится главным капиталом гражданина.