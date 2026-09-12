Уроки без опасности: как в школах Уфы привыкают к новой пропускной системе

Во многих школах Уфы установили контрольно-пропускные пункты, проход через которые замедлил поток учащихся. Такая утренняя «пробка» тоже не радует мам и пап. Как найти баланс между детской защитой и спокойствием родителей, разбиралась корреспондент «Башинформа».
В первые же учебные дни соцсети заполонили фото и видео, снятые у школ. У ворот выстраивалась огромная толпа. Заторы вызвали КПП, новшество, к которому не привыкли ни дети, ни охрана. Процесс пока не отлажен, а потому создаёт трудности. Тем более если при прохождении через металлодетектор возникают подозрения, охранник обязан проверить рюкзак школьника. В итоге очереди иногда доходят до настоящего столпотворения.
Под такими постами десятки комментариев.
«Ни за что бы не повела ребенка в школу в этот ужас! Пока не откроют двери, как раньше», – поделилась мнением уфимка.
«Почему нельзя было организовать побольше входов и поставить больше охранников?» – задался вопросом еще один родитель.
Впрочем, понимающих родителей в этом бурлящем потоке обсуждений оказалось большинство. Они отметили, что ажиотаж и «пробки» создавали сами взрослые.
«Самое интересное, что это родители сами толпу создали, истерили, что их не пускают в школу, и не давали пройти детям», – отметил комментатор.
«Родители своих детей пытались прямо до входа в школу проводить. А старшеклассники не могли пройти, потому что мамочки ругались с охраной, вместо того чтобы выйти из КПП», – объяснил причину один из очевидцев.
Так или иначе, новая система безопасности внедрена. Как ранее писал «Башинформ», только в Уфе в рамках подготовки к новому учебному году на территории 17 школ столицы смонтировано 19 новых современных контрольно-пропускных пунктов. Посты появились в образовательных учреждениях № 16, 5, 158, 121, 157, 38, 42, 114, 147, 155, 159, 130, 94, а также в новых — № 163, 164, 165, 88. Таким образом, в 26 школах первой категории опасности теперь есть КПП.
От этой реальности уже никуда не деться. Родителей просят отнестись с пониманием и приводить детей на занятия чуть раньше.
Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин сравнил проход через КПП с мерами безопасности в аэропорту.
«Мы приходим за 2-2,5 часа до вылета. А родители подвозят детей на машине за 5-10 минут до урока. Если металлорамка „пропищала“, нам необходимо попросить показать портфель, рюкзак, не находится ли внутри что-то запрещенное», – отметил министр.
Ильдар Мавлетбердин пояснил, что ещё летом в родительских чатах начали разъяснять новую систему прохода.
Нововведение направлено исключительно на то, чтобы уроки в школах были максимально безопасными, уверен и председатель комитета Госсобрания — Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин.
«Какие бы сложности ни возникали, какие бы трудности ни испытывали родители, наверное, надо думать в первую очередь о том, что ребенок должен живым и здоровым вернуться после уроков домой. В школе большой контингент, КПП — один. Единственный выход из ситуации — чуть пораньше приводить ребенка в школу», — считает он.
Безопасность детей не заканчивается только проверкой на входе и установкой современных контрольно-пропускных пунктов. Это целый комплекс мер, который требовал и больших финансовых вложений, и новых кадровых решений.
На антитеррористическую защиту школ Башкирии минпросвещения выделило почти 156 млн рублей. За счёт усиления бюджета образовательные организации перевели на двухрежимную систему охраны. Теперь днём за безопасность детей отвечают профессионалы.
«В этом году в школах первой и второй категорий в Уфе мы поменяли режим охраны. Днем теперь стоит профессиональная охрана 5-го и 6-го разряда. Ночью, когда, условно говоря, школа закрывается на замок, могут работать охранники более низкой квалификации. Потому что детей уже нет, образовательный процесс не ведется. Главная задача охранника – следить за периметром по видеомониторам», – пояснил министр просвещения Ильдар Мавлетбердин.
Современные реалии таковы, что понятие безопасности в школах уже не ограничивается пожарной эвакуацией или охраной зданий. Сегодня важно помнить и о беспилотной опасности. В Башкирии для образовательных учреждений разработали специальный алгоритм действий при угрозе атаки БПЛА и отработали его с детьми и педагогами наравне с традиционными учениями по эвакуации при пожарах. Такой подход позволяет школьникам и учителям не растеряться в нестандартной ситуации, действовать чётко, слаженно и без паники.
Также Башкирия стала единственным регионом в стране, где ввели новую должность — заместитель директора по профилактике. Завучей освободили от другой рутинной работы, оставив в ответственности только вопросы безопасности. Для педагогов предусмотрели допвыплаты в размере 30 тысяч рублей ежемесячно.
Глава Башкирии перед началом учебного года провёл совещание с заместителями руководителей учебных заведений по безопасности. На встрече Радий Хабиров подчеркнул, что роль учителей в предотвращении различного рода происшествий велика. Действовать нужно на упреждение, проводя в том числе психологическую работу со школьниками. А главное — не замалчивать проблемы и конфликты, которые могут привести к большой беде.
Говоря о том, что важно не скрывать внутренние проблемы в школе, руководитель региона отмечал: любые попытки замалчивания ради сохранения показателей неизбежно приведут к тому, что ситуация в итоге «взорвётся». Глава Башкирии подчёркивал, что педагогам необходимо внимательно следить за внутренним психологическим климатом в школе. Ведь многие страшные истории, которые потом становятся достоянием общественности, можно было предотвратить с помощью своевременной психологической помощи.
ЧП, произошедшее в школе села Кушнаренково в первые же дни учёбы, показало, что Радий Хабиров был прав в своих суждениях. 2 сентября отличник учёбы принёс в школу нож и напал на одноклассника — хулигана и задиру. Оказалось, что между ребятами давно зрел конфликт, который педагогический коллектив не решал и тщательно замалчивал. Что и привело к непоправимым последствиям.
«Мы имеем вопиющий факт укрывательства затяжного конфликта между ребятами. Местные деятели посмели попытаться от нас скрыть, что был конфликт между мальчиками», — заявил руководитель региона.
По требованию Главы Башкирии директора и завуча сельской школы уволили. И делалось это не ради публичной порки, а в интересах детей. Пока они находятся в стенах школы, за них отвечают учителя. Они же должны вовремя вмешиваться в конфликты и улучшать психологический климат.
Потому что ни одна металлорамка и КПП не остановят затравленного ребёнка, решившегося на отчаянный шаг. Важно действовать на опережение и не допускать, чтобы школьник, не получивший защиту от взрослых, решался постоять за себя сам.
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