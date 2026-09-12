Уроки без опасности: как в школах Уфы привыкают к новой пропускной системе

Во многих школах Уфы установили контрольно-пропускные пункты, проход через которые замедлил поток учащихся. Такая утренняя «пробка» тоже не радует мам и пап. Как найти баланс между детской защитой и спокойствием родителей, разбиралась корреспондент «Башинформа».

Долго, но строго

В первые же учебные дни соцсети заполонили фото и видео, снятые у школ. У ворот выстраивалась огромная толпа. Заторы вызвали КПП, новшество, к которому не привыкли ни дети, ни охрана. Процесс пока не отлажен, а потому создаёт трудности. Тем более если при прохождении через металлодетектор возникают подозрения, охранник обязан проверить рюкзак школьника. В итоге очереди иногда доходят до настоящего столпотворения.

Под такими постами десятки комментариев.

«Ни за что бы не повела ребенка в школу в этот ужас! Пока не откроют двери, как раньше», – поделилась мнением уфимка.

«Почему нельзя было организовать побольше входов и поставить больше охранников?» – задался вопросом еще один родитель.

Впрочем, понимающих родителей в этом бурлящем потоке обсуждений оказалось большинство. Они отметили, что ажиотаж и «пробки» создавали сами взрослые.

«Самое интересное, что это родители сами толпу создали, истерили, что их не пускают в школу, и не давали пройти детям», – отметил комментатор.

«Родители своих детей пытались прямо до входа в школу проводить. А старшеклассники не могли пройти, потому что мамочки ругались с охраной, вместо того чтобы выйти из КПП», – объяснил причину один из очевидцев.

Так или иначе, новая система безопасности внедрена. Как ранее писал «Башинформ», только в Уфе в рамках подготовки к новому учебному году на территории 17 школ столицы смонтировано 19 новых современных контрольно-пропускных пунктов. Посты появились в образовательных учреждениях № 16, 5, 158, 121, 157, 38, 42, 114, 147, 155, 159, 130, 94, а также в новых — № 163, 164, 165, 88. Таким образом, в 26 школах первой категории опасности теперь есть КПП.

От этой реальности уже никуда не деться. Родителей просят отнестись с пониманием и приводить детей на занятия чуть раньше.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин сравнил проход через КПП с мерами безопасности в аэропорту.

«Мы приходим за 2-2,5 часа до вылета. А родители подвозят детей на машине за 5-10 минут до урока. Если металлорамка „пропищала“, нам необходимо попросить показать портфель, рюкзак, не находится ли внутри что-то запрещенное», – отметил министр.

Ильдар Мавлетбердин пояснил, что ещё летом в родительских чатах начали разъяснять новую систему прохода.

Нововведение направлено исключительно на то, чтобы уроки в школах были максимально безопасными, уверен и председатель комитета Госсобрания — Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин.

«Какие бы сложности ни возникали, какие бы трудности ни испытывали родители, наверное, надо думать в первую очередь о том, что ребенок должен живым и здоровым вернуться после уроков домой. В школе большой контингент, КПП — один. Единственный выход из ситуации — чуть пораньше приводить ребенка в школу», — считает он.

Не КПП единым

Безопасность детей не заканчивается только проверкой на входе и установкой современных контрольно-пропускных пунктов. Это целый комплекс мер, который требовал и больших финансовых вложений, и новых кадровых решений.