Глава Башкирии потребовал уволить руководство Кушнаренковской школы

Глава Башкортостана Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в ЦУРе потребовал уволить директора и завуча по воспитательной работе Кушнаренковской гимназии. Причиной стало сокрытие затяжного конфликта между учениками, который 2 сентября закончился нападением с ножом.

«Я сам ничего не скрываю и вас прошу не скрывать. Не скрывайте такие случаи. Мы имеем вопиющий факт укрывательства затяжного конфликта между ребятами. Местные деятели посмели попытаться от нас скрыть, что был конфликт между мальчиками», — заявил руководитель региона.

Радий Хабиров обратил внимание на то, что напал не «троечник и задира», как можно было бы предположить, а отличник из хорошей семьи. «Почему мальчик из хорошей семьи напал, ему что, делать нечего?» — сказал он, подчеркнув, что конфликт назревал давно.

Руководитель республики поручил главе района разобраться в ситуации, назвав действия администрации района «либо полной некомпетентностью, либо попыткой врать».

И. о. руководителя администрации Главы Башкирии Искандеру Ахметвалееву поручено организовать увольнение руководства школы. «Директор должен быть уволен, завуч по воспитательной работе — уволен сегодня», — резюмировал Радий Хабиров.

Глава республики сделал крайнее предупреждение всем ответственным за воспитательную работу в школах, призвав быть погружёнными в тему и решать проблемы, а не скрывать их.

«Не хватает сил? У нас есть целый психологический спецназ вам в помощь. Что вы хотите, чтобы ребёнок делал, если взрослые его не защищают?» — заявил он, потребовав расширить работу по профилактике конфликтов в школах. Первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев доложил, что предложения уже готовятся.