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15:54 (UTC+5), 26 Августа 2026

Еще в 17 школах Уфы установлены контрольно-пропускные пункты

На сегодняшний день КПП смонтированы в 26 крупных столичных школах.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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В Уфе продолжается работа по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В рамках подготовки к новому учебному году, в 2026 году на территории 17 школ столицы смонтировано 19 новых современных контрольно-пропускных пунктов, доложил на оперативном совещании в мэрии начальник городского управления образования Султан Бадыков.

Посты появились в школах № 16, 5, 158, 121, 157, 38, 42, 114, 147, 155, 159, 130, 94, а также в новых школах — № 163, 164, 165, 88.

В настоящее время в 26 школах первой категории опасности установлены современные контрольно-пропускные пункты.

По словам докладчика, особое внимание в учреждениях образования уделяется обеспечению комплексной безопасности: имеются охранные сигнализации, управление эвакуацией, видеонаблюдение, системы контроля доступа. С 1 марта все общеобразовательные организации переведены на режим усиленной охраны. Выделены дополнительные финансовые средства города для организации двухрежимной системы охраны.

Всего в Уфе к новому учебному году полностью готовы 125 школ, в которых за парты сядут более 140 тысяч учеников.

И. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов обратился к главам районных администраций с жестким требованием взять под личный контроль работу охранных предприятий.

«Директора, руководители образовательных учреждений совместно с главами районов должны принимать решения по качественной охране наших объектов. Главное, чтобы мы стремились к качеству безопасности образования, образовательной среды», — подчеркнул Рустам Шарипов.

Также, как сообщил заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства города Ришат Исмагилов, для повышения безопасности дорожного движения дополнительно установлены светофоры вызывного типа на пересечении улиц Степана Халтурина и Левченко по пути к школам № 100 и 7, детским садам № 228, 237, 30, и на улице Советов в микрорайоне Шакша — к садику № 273. По маршрутам к шести учреждениям перед пешеходными переходами появились ростовые макеты детей для акцентирования внимания водителей на необходимости заранее снизить скорость движения.

Ранее в школах Башкирии завершили масштабные проверки на безопасность.

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