В школах Башкирии завершены масштабные проверки на безопасность

Общеобразовательные организации, имеющие не устранённые предписания Роспотребнадзора, отсутствуют. Об этом 24 августа на оперативном совещании в ЦУРе сообщил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин. По его словам, для обеспечения безопасной среды для детей создана межведомственная республиканская комиссия с участием представителей МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и родительских комитетов. Оценку прошли свыше 2400 образовательных организаций: школы, детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования.

Особое внимание уделено пожарной безопасности: в этом году на укрепление противопожарной защиты было выделено 67 млн рублей. Как отметил министр, также усилена антитеррористическая защищённость.

«Из бюджета республики в текущем учебном году для укрепления антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций министерством распределены денежные средства в размере 90,0 млн руб., 26 муниципальным образованиям также выделены денежные средства в размере 66 млн руб.», — сообщил Ильдар Мавлетбердин.

Кроме того, в числе мер по усилению требований к антитеррористической защищенности осуществляется перевод школ 1, 2 и 3 категории с 1 марта 2026 года на двухрежимную систему охраны.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что завтра состоится совещание заместителей директоров по вопросам безопасности.

«Мы проведем с ними очень серьезный разговор о готовности к 1 сентября», — сказал Радий Хабиров.

Также руководитель региона поручил службам проверить подъезды к школам, пешеходные переходы, работу светофоров и убрать брошенный транспорт возле учебных заведений.

Ранее в школах Башкирии выявили проблемы с охраной и безопасностью.