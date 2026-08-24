В школах Башкирии завершены масштабные проверки на безопасность

Общеобразовательные организации, имеющие не устранённые предписания Роспотребнадзора, отсутствуют. Об этом 24 августа на оперативном совещании в ЦУРе сообщил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин. По его словам, для обеспечения безопасной среды для детей создана межведомственная республиканская комиссия с участием представителей МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и родительских комитетов. Оценку прошли свыше 2400 образовательных организаций: школы, детские сады, колледжи и учреждения дополнительного образования.
Особое внимание уделено пожарной безопасности: в этом году на укрепление противопожарной защиты было выделено 67 млн рублей. Как отметил министр, также усилена антитеррористическая защищённость.
«Из бюджета республики в текущем учебном году для укрепления антитеррористической защищенности государственных образовательных организаций министерством распределены денежные средства в размере 90,0 млн руб., 26 муниципальным образованиям также выделены денежные средства в размере 66 млн руб.», — сообщил Ильдар Мавлетбердин.
Кроме того, в числе мер по усилению требований к антитеррористической защищенности осуществляется перевод школ 1, 2 и 3 категории с 1 марта 2026 года на двухрежимную систему охраны.
Глава республики Радий Хабиров отметил, что завтра состоится совещание заместителей директоров по вопросам безопасности.
«Мы проведем с ними очень серьезный разговор о готовности к 1 сентября», — сказал Радий Хабиров.
Также руководитель региона поручил службам проверить подъезды к школам, пешеходные переходы, работу светофоров и убрать брошенный транспорт возле учебных заведений.
Ранее в школах Башкирии выявили проблемы с охраной и безопасностью.
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