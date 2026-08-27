Цифровой щит для будущего: Защита детей Башкирии от угроз в интернете

Технологии и инфраструктура: от «Деймоса» до скоростного интернета

Первый рубеж обороны — это технологическая база. В школах региона завершается масштабная работа по созданию безопасной цифровой среды.

«Несколько лет назад мы полностью завершили подключение всех школ республики к высокоскоростному интернету. Это очень важно для формирования современной образовательной среды — наши ребята должны учиться в нормальных условиях, пользоваться всеми преимуществами электронного и дистанционного обучения», — подчеркивает Глава Башкирии Радий Хабиров.

Следующим шагом стало создание внутренней ИТ-инфраструктуры с камерами видеонаблюдения и фильтрацией контента. В рамках нацпроекта «Экономика данных» к 2030 году планируется завершить оснащение всех 869 школ региона.

Для мониторинга информационного пространства в республике тестируется программный комплекс «Деймос».

«Модуль "Антитравля" — это дополнение к "Деймос", позволяющее выявлять и предотвращать буллинг среди подростков, снижать уровень самоубийств и предотвращать радикализацию», — рассказал секретарь межведомственного Совета Общественной безопасности РБ Валерий Олейник.

Законодательство и просвещение: уроки цифровой гигиены

Технологии бессильны без грамотного пользователя. С октября 2025 года во всех школах Башкирии введены ежемесячные уроки цифровой гигиены. Программа включает не только теорию, но и масштабную медийную составляющую — от всероссийского проекта «Медиа Притяжение» до местных инициатив.

«Сегодняшним школьникам предстоит жить и работать в условиях цифровой экономики, и готовить их к этому нужно уже сейчас. Прошу всех наших глав совместно с Минобрнауки и Минцифры республики включиться в эту работу», — заявил Радий Хабиров.

Особое внимание уделяется профилактике вовлечения в деструктивные группы.

«Наша молодежь впервые в истории человечества находится под такой мощной информационной атакой. Через социальные сети и интернет недобросовестные силы пытаются навязать чуждые ценности, подтолкнуть к опасным поступкам. Одними запретами этот вопрос не решить. Здесь важны нормальная общественная среда, воспитание в семье и школе, работа общественных организаций, а также грамотное использование современных технологий для противодействия деструктивному контенту», — отметил Радий Хабиров на заседании координационного совета по молодежной политике.

Финансовая грамотность: щит от кибермошенников

Заместитель министра МВД по Башкортостану Артур Сайфуллин на августовском педсовете этого года обратил внимание педагогического сообщества республики на необходимость проведения профилактической работы с детьми и их родителями по обеспечению цифровой безопасности. Докладчик отметил, что уровень преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, по-прежнему остаётся высоким. Только в 2026 году жители республики потеряли 1,75 млрд рублей.

«Мы постоянно принимаем участие в школьных собраниях, проводим беседы в педагогических коллективах, — отметил Артур Сайфуллин. — С каждым разом мошенники применяют новые способы и предлоги, поэтому необходимо и дальше продолжать наше сотрудничество, особенно в работе с несовершеннолетними, которым зачастую обманом предлагают заработать лёгкие деньги. А наказание за это — достаточно серьёзное. Об этом важно говорить».

Одной из самых острых проблем остается кража денег с карт родителей через аккаунты детей. К решению этой задачи активно подключился финансовый сектор.

Эксперт Нацбанка Башкирии Ольга Кузнецова выделяет основные схемы обмана, с которыми сталкиваются школьники:

«В их числе: бесплатная игровая валюта, вовлечение в онлайн-казино, дропперство, взлом аккаунтов и прочее. Взрослым стоит объяснять детям основы цифровой гигиены, следить за гаджетами и установить самозапрет на кредиты».

МВД по РБ фиксирует прямую связь между онлайн-активностью и физической безопасностью.

«По данным МВД России, в 2026 году удалось предотвратить 52 нападения на учебные заведения, не удалось — 15. Если не мы защитим наших детей, то кто? Именно путем профилактических мероприятий и можно помочь», — отмечает эксперт Лиги безопасного интернета Лев Крутов, опираясь на сводки ведомства.

Роль семьи: доверие как главный фильтр

Несмотря на государственные программы и нейросети, эксперты сходятся во мнении: главная ответственность лежит на семье.

«Как показывает практика, чаще всего от негативной информации страдают дети, обделенные родительским вниманием. У тех же, кто обделен заботой, отсутствует иммунитет от этой "инфекции", — говорит уполномоченный по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина. — Чтобы уберечь ребенка от угроз, от кибербуллинга, эксперты советуют родителям чаще разговаривать с детьми, учить их, как нужно вести себя в интернете».

Психологи рекомендуют родителям выстраивать доверительные отношения. Статистика показывает, что 71% подростков боятся рассказать взрослым о проблемах в сети, опасаясь, что у них отберут гаджет или отругают.

«Если ребенок подвергся кибербуллингу со стороны неизвестного человека, нужно объяснить ему, что ни в коем случае нельзя вступать с незнакомцем в диалог. Нужно сразу добавить обидчика в черный список, закрыть ему доступ для сообщений и обратиться в техническую поддержку», — советует эксперт по кибербезопасности Ирина Хох.

Общественный контроль и «кибердружины»

Уникальной чертой башкирской модели стало вовлечение самой молодежи. При Министерстве молодежной политики РБ действуют «кибердружины», которые мониторят интернет в поисках вредоносных материалов.

«Будущее наших детей — наша общая ответственность. Вместо того чтобы просто "запрещать и не пущать", нужно предложить молодежи нечто более привлекательное. Лучшее лекарство от вредных идей — это насыщенная жизнь: спорт, наука, творчество и реальные дела», — считает председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Она также подчеркивает необходимость создания позитивной альтернативы:

«Деструктивный контент сегодня — это некачественный цифровой фастфуд. Он дешевый в производстве, яркий, вызывает быстрое привыкание у подростков, но разрушает ментальное здоровье. Мы же с вами понимаем, что невозможно запретить человеку есть. Но можно и нужно научить его культуре питания, предложить качественную, здоровую альтернативу».

Для координации этих усилий Радий Хабиров лично возглавил Межведомственную комиссию по вопросам детского отдыха и безопасности, что позволяет быстрее реагировать на любые инциденты.

Республика делает ставку не на изоляцию детей от интернета, а на формирование культуры «цифрового иммунитета». Сочетание нейросетевого мониторинга, жестких уроков в школах, финансового ликбеза от Нацбанка и живой энергии молодежных движений создает многослойную защиту, где главным фильтром остается осознанность самого ребенка и внимание его семьи.