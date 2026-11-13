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В ЖК «Холмогоры» начинается заселение первого дома

Для ГК «Стратег» передача ключей открывает новую главу в истории «Холмогор». Пока строительство комплекса продолжается, его первый дом уже готов принять жителей.

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