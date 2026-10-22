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11:55 (UTC+5), 22 Октября 2026

Когда пора «переобувать» автомобиль?

С наступлением первых заморозков в Башкирии снова актуален вопрос о своевременной смене летней резины на зимнюю.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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По данным республиканского госкомитета по ЧС, когда среднесуточная температура уже опускается ниже +7 градусов — это сигнал для автовладельцев.

Экспертное мнение: когда именно менять?

Большинство специалистов сходятся во мнении: менять летнюю резину на зимнюю нужно при устойчивом снижении температуры до +5…+7 °C. Именно при таких показателях летние шины теряют эластичность, их сцепные свойства резко ухудшаются, а тормозной путь увеличивается почти вдвое даже без снега или льда.

«Не стоит ждать первого снега! Днём лужи могут таять, но ночью и утром на мостах и эстакадах образуется опасный гололёд. Лучше немного поездить на „шипах“, чем рисковать жизнью из-за скользкой дороги», — подчёркивают спасатели.

В ГАИ республики также советуют не тянуть с «переобувкой»: «На дорогах по утрам часто возникает туман, температура воздуха нестабильна, с перепадами. Ночью появляется гололедица. Поэтому настоятельно рекомендуется сменить шины заранее».

Что говорят водители?

Мнения автомобилистов разнятся, но большинство всё же прислушиваются к рекомендациям профессионалов.

  • Виктор, водитель с десятилетним стажем:

    «Я всегда меняю резину, как только стабильно становится холоднее +6, +8 °C. Не люблю ездить „на грани“, особенно после случая, когда осенью чуть не улетел в кювет на мокром асфальте».

  • Лилия, молодая мама:

    «Для меня главное — безопасность детей. Даже если кажется, что ещё тепло, я стараюсь поставить зимние колёса раньше всех. Пусть лучше машина будет чуть шумнее, зато увереннее держится на дороге».

  • Тимур, любитель агрессивного стиля вождения:

    «Всегда тяну до последнего, правда, пару раз попадал в заносы на утреннем льду. В этот раз постараюсь переобуть авто быстрее».

Некоторые признаются, что откладывают замену из-за очередей в шиномонтажных мастерских.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Специфика зимней резины и выбор шин

Эксперты отмечают: важно правильно подобрать тип зимних шин — фрикционные («липучки») или шипованные. На трассах, где зимой часто бывают обледеневшие подъезды и укатанный снег, многие выбирают шипы. Однако в городе, где преобладает асфальт, липучка может быть предпочтительнее благодаря меньшему уровню шума и износу дорожного покрытия.

«Главное — чтобы протектор был свежий, а глубина рисунка соответствовала требованиям ПДД. Если износ сильный, смысла ставить такую резину нет — она не обеспечит должную безопасность», — пояснили «Башинформу» мастера одной из шиномонтажек города Тагир и Амир.

О сезонном ажиотаже

В первые дни похолодания очереди в автосервисах вырастают в разы.

Мастера советуют:

  • Записываться заранее через интернет или по телефону.
  • Выбирать будние дни и вечернее время.
  • Приносить комплект колёс в сборе — так сэкономите время и деньги.

«Очереди начинаются обычно за неделю до прогнозируемого снегопада. Чтобы избежать ожидания, лучше приехать либо рано утром, либо вечером в среду-четверг», — делится опытом сотрудник одной из крупных сетей шиномонтажа Тагир.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

Психология водителя и подготовка авто

Переход на зимний стиль вождения требует психологической перестройки: избегать резких манёвров, держать увеличенную дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами. Важно также проверить исправность фар, дворников, заряд аккумулятора и запастись буксировочным тросом, лопатой и незамерзающей жидкостью.

Пешеходам тоже рекомендуют использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по правилам.

Итоговые рекомендации

Критерий Рекомендация
Температура воздуха Меняйте резину при стабильных +5…+7 °C
Тип шин Выбирайте между липучками и шипами, исходя из условий эксплуатации
Состояние протектора Глубина должна соответствовать ГОСТу; избегайте сильно изношенных шин
Время визита в сервис Старайтесь записаться заранее, выбирайте непиковое время
Стиль вождения Заблаговременно готовьтесь к более плавному управлению автомобилем

Важно! Своевременная замена резины и аккуратное вождение — залог безопасности на осенне-зимних дорогах Башкортостана.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
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