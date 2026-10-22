Когда пора «переобувать» автомобиль?

По данным республиканского госкомитета по ЧС, когда среднесуточная температура уже опускается ниже +7 градусов — это сигнал для автовладельцев.

Экспертное мнение: когда именно менять?

Большинство специалистов сходятся во мнении: менять летнюю резину на зимнюю нужно при устойчивом снижении температуры до +5…+7 °C. Именно при таких показателях летние шины теряют эластичность, их сцепные свойства резко ухудшаются, а тормозной путь увеличивается почти вдвое даже без снега или льда.

«Не стоит ждать первого снега! Днём лужи могут таять, но ночью и утром на мостах и эстакадах образуется опасный гололёд. Лучше немного поездить на „шипах“, чем рисковать жизнью из-за скользкой дороги», — подчёркивают спасатели.

В ГАИ республики также советуют не тянуть с «переобувкой»: «На дорогах по утрам часто возникает туман, температура воздуха нестабильна, с перепадами. Ночью появляется гололедица. Поэтому настоятельно рекомендуется сменить шины заранее».

Что говорят водители?

Мнения автомобилистов разнятся, но большинство всё же прислушиваются к рекомендациям профессионалов.

Виктор , водитель с десятилетним стажем: «Я всегда меняю резину, как только стабильно становится холоднее +6, +8 °C. Не люблю ездить „на грани“, особенно после случая, когда осенью чуть не улетел в кювет на мокром асфальте».

Лилия, молодая мама: «Для меня главное — безопасность детей. Даже если кажется, что ещё тепло, я стараюсь поставить зимние колёса раньше всех. Пусть лучше машина будет чуть шумнее, зато увереннее держится на дороге».

Тимур, любитель агрессивного стиля вождения: «Всегда тяну до последнего, правда, пару раз попадал в заносы на утреннем льду. В этот раз постараюсь переобуть авто быстрее».

Некоторые признаются, что откладывают замену из-за очередей в шиномонтажных мастерских.