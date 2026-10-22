Когда пора «переобувать» автомобиль?

По данным республиканского госкомитета по ЧС, когда среднесуточная температура уже опускается ниже +7 градусов — это сигнал для автовладельцев.
Большинство специалистов сходятся во мнении: менять летнюю резину на зимнюю нужно при устойчивом снижении температуры до +5…+7 °C. Именно при таких показателях летние шины теряют эластичность, их сцепные свойства резко ухудшаются, а тормозной путь увеличивается почти вдвое даже без снега или льда.
«Не стоит ждать первого снега! Днём лужи могут таять, но ночью и утром на мостах и эстакадах образуется опасный гололёд. Лучше немного поездить на „шипах“, чем рисковать жизнью из-за скользкой дороги», — подчёркивают спасатели.
В ГАИ республики также советуют не тянуть с «переобувкой»: «На дорогах по утрам часто возникает туман, температура воздуха нестабильна, с перепадами. Ночью появляется гололедица. Поэтому настоятельно рекомендуется сменить шины заранее».
Мнения автомобилистов разнятся, но большинство всё же прислушиваются к рекомендациям профессионалов.
Виктор, водитель с десятилетним стажем:
«Я всегда меняю резину, как только стабильно становится холоднее +6, +8 °C. Не люблю ездить „на грани“, особенно после случая, когда осенью чуть не улетел в кювет на мокром асфальте».
Лилия, молодая мама:
«Для меня главное — безопасность детей. Даже если кажется, что ещё тепло, я стараюсь поставить зимние колёса раньше всех. Пусть лучше машина будет чуть шумнее, зато увереннее держится на дороге».
Тимур, любитель агрессивного стиля вождения:
«Всегда тяну до последнего, правда, пару раз попадал в заносы на утреннем льду. В этот раз постараюсь переобуть авто быстрее».
Некоторые признаются, что откладывают замену из-за очередей в шиномонтажных мастерских.
Эксперты отмечают: важно правильно подобрать тип зимних шин — фрикционные («липучки») или шипованные. На трассах, где зимой часто бывают обледеневшие подъезды и укатанный снег, многие выбирают шипы. Однако в городе, где преобладает асфальт, липучка может быть предпочтительнее благодаря меньшему уровню шума и износу дорожного покрытия.
«Главное — чтобы протектор был свежий, а глубина рисунка соответствовала требованиям ПДД. Если износ сильный, смысла ставить такую резину нет — она не обеспечит должную безопасность», — пояснили «Башинформу» мастера одной из шиномонтажек города Тагир и Амир.
В первые дни похолодания очереди в автосервисах вырастают в разы.
Мастера советуют:
«Очереди начинаются обычно за неделю до прогнозируемого снегопада. Чтобы избежать ожидания, лучше приехать либо рано утром, либо вечером в среду-четверг», — делится опытом сотрудник одной из крупных сетей шиномонтажа Тагир.
Переход на зимний стиль вождения требует психологической перестройки: избегать резких манёвров, держать увеличенную дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами. Важно также проверить исправность фар, дворников, заряд аккумулятора и запастись буксировочным тросом, лопатой и незамерзающей жидкостью.
Пешеходам тоже рекомендуют использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по правилам.
|Критерий
|Рекомендация
|Температура воздуха
|Меняйте резину при стабильных +5…+7 °C
|Тип шин
|Выбирайте между липучками и шипами, исходя из условий эксплуатации
|Состояние протектора
|Глубина должна соответствовать ГОСТу; избегайте сильно изношенных шин
|Время визита в сервис
|Старайтесь записаться заранее, выбирайте непиковое время
|Стиль вождения
|Заблаговременно готовьтесь к более плавному управлению автомобилем
Важно! Своевременная замена резины и аккуратное вождение — залог безопасности на осенне-зимних дорогах Башкортостана.
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