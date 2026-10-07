«Росгосстрах» в Башкортостане отмечает 105-летие

6 октября «Росгосстраху» исполнилось 105 лет. За это время менялись экономика и технологии, но принцип работы старейшей страховой компании страны остался неизменным: быть рядом там, где человеку это действительно необходимо. О том, каким сегодня стал портрет жителя Башкирии, почему затягивать выплаты сегодня коммерчески невыгодно, и как найти баланс между цифровизацией и живым человеческим сопереживанием, рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Республике Башкортостан Юрий Шпизель.

— «Росгосстраху» исполняется 105 лет. За эту историю компания прошла через разные эпохи и сегодня остается одним из лидеров рынка. Какие главные ценности, заложенные еще в годы становления, помогают вам сохранять устойчивость и доверие миллионов клиентов, в том числе здесь, в Башкирии?

— История «Росгосстраха» началась в 1921 году, когда страна возрождалась и людям требовалась защита от потери дома, урожая или скота. С тех пор сменилось несколько эпох, но главный принцип остался неизменным: быть рядом, когда это действительно важно. Сегодня мы работаем в других реалиях, но фундамент тот же. Компания ежедневно выплачивает клиентам более 130 млн рублей по страховым случаям. Люди доверяют нам самое ценное — жилье, здоровье, бизнес. И мы не имеем права их подвести. 105 лет — это огромная веха, но наши ценности неизменны. Мы встраиваем страховую защиту в будни людей так, чтобы каждый мог жить счастливо и без тревог.

— Раньше полис часто воспринимали просто как бумажку для галочки, сегодня люди сами приходят, чтобы застраховать здоровье или дорогую технику. Как изменился портрет типичного жителя Башкирии? С чем связан этот переход к осознанному финансовому планированию?

— Портрет жителя Башкирии за последние годы сильно изменился: на смену надежде на «авось» пришел трезвый прагматизм. Современный клиент — это человек, который умеет считать деньги. Рост популярности кредитов, ипотек научил людей финансовому планированию. Жители республики поняли, что крупные покупки — это не только радость, но и долговые обязательства, которые нужно защищать. В этих условиях страхование стало инструментом, который помогает не потерять то, чего вы добивались годами. Клиенты приходят к нам с запросом «как надежнее», а не «как дешевле».