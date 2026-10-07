«Росгосстрах» в Башкортостане отмечает 105-летие

6 октября «Росгосстраху» исполнилось 105 лет. За это время менялись экономика и технологии, но принцип работы старейшей страховой компании страны остался неизменным: быть рядом там, где человеку это действительно необходимо. О том, каким сегодня стал портрет жителя Башкирии, почему затягивать выплаты сегодня коммерчески невыгодно, и как найти баланс между цифровизацией и живым человеческим сопереживанием, рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Республике Башкортостан Юрий Шпизель.
— «Росгосстраху» исполняется 105 лет. За эту историю компания прошла через разные эпохи и сегодня остается одним из лидеров рынка. Какие главные ценности, заложенные еще в годы становления, помогают вам сохранять устойчивость и доверие миллионов клиентов, в том числе здесь, в Башкирии?
— История «Росгосстраха» началась в 1921 году, когда страна возрождалась и людям требовалась защита от потери дома, урожая или скота. С тех пор сменилось несколько эпох, но главный принцип остался неизменным: быть рядом, когда это действительно важно. Сегодня мы работаем в других реалиях, но фундамент тот же. Компания ежедневно выплачивает клиентам более 130 млн рублей по страховым случаям. Люди доверяют нам самое ценное — жилье, здоровье, бизнес. И мы не имеем права их подвести. 105 лет — это огромная веха, но наши ценности неизменны. Мы встраиваем страховую защиту в будни людей так, чтобы каждый мог жить счастливо и без тревог.
— Раньше полис часто воспринимали просто как бумажку для галочки, сегодня люди сами приходят, чтобы застраховать здоровье или дорогую технику. Как изменился портрет типичного жителя Башкирии? С чем связан этот переход к осознанному финансовому планированию?
— Портрет жителя Башкирии за последние годы сильно изменился: на смену надежде на «авось» пришел трезвый прагматизм. Современный клиент — это человек, который умеет считать деньги. Рост популярности кредитов, ипотек научил людей финансовому планированию. Жители республики поняли, что крупные покупки — это не только радость, но и долговые обязательства, которые нужно защищать. В этих условиях страхование стало инструментом, который помогает не потерять то, чего вы добивались годами. Клиенты приходят к нам с запросом «как надежнее», а не «как дешевле».
Этот тренд отлично виден по статистике. «Росгосстрах» остается безоговорочным лидером в историческом для себя виде — страховании домов, квартир и дач. По данным ЦБ за первое полугодие 2026 года, мы занимаем первое место на рынке по количеству договоров и сумме выплат.
По данным опубликованной отчетности по МСФО, за первое полугодие 2026 года выручка Росгосстраха составила 51,2 млрд рублей, что на 3,5% выше аналогичного показателя прошлого года. Наилучшие результаты у РГС в классическом страховании домов и квартир — это флагманская линия бизнеса компании, и в страховании ипотеки. Активы Росгосстраха по итогам первых шести месяцев 2026 года достигли 132,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей, а собственный капитал вырос до 75,6 млрд рублей.
— У многих до сих пор живет стереотип: страховая компания берет деньги при оформлении полиса, но когда приходит страховой случай — начинает искать повод для отказа или задерживает выплату. Как «Росгосстрах» борется с этим стереотипом?
— Сегодня стереотип о полугодовых задержках полностью разбит современными реалиями. Мы перевели максимум выплат в онлайн. Дистанционная подача заявлений о страховом случае через приложение, осмотр по фото и видео, автоматический расчет ущерба — всё это существенно сократило процесс урегулирования. По ряду массовых рисков с момента подачи заявления до получения денег проходит всего 2-3 рабочих дня. Направление на ремонт автомобиля мы выдаем в среднем за 3-5 дней. Если речь идет о разбитом стекле, то в 90% случаев направление выдается в день обращения или на следующий день.
Скажу больше: затягивать выплаты страховой компании сегодня просто коммерчески невыгодно. Это раздувает расходы на экспертизы и содержание персонала, а за нарушение сроков грозят жесткие штрафы. Мы заинтересованы закрыть дело так же быстро, как и сам клиент. Исключения составляют лишь сложные случаи, где требуются длительные экспертизы — например, при крупных пожарах или запутанных ДТП. Удовлетворенность страхователей процессом урегулирования — один из ключевых показателей нашей работы. Опросы показывают, что, например, индекс удовлетворенности клиентов по каско длительное время держится на уровне 8,4 по 10-балльной шкале.
За три летних месяца этого года «Росгосстрах» выплатили клиентам почти 920 млн рублей по страховым случаям, связанным с недвижимостью. Это на 53% больше, чем прошлым летом. В базовые программы теперь входят и такие актуальные риски, как последствия падений БПЛА.
— Цифровизация сейчас везде: оформить или продлить полис можно в пару кликов с телефона. Но когда у человека сгорает дом или он попадает в серьезное ДТП, ему нужен не бот, а живой человек, который скажет, что делать. Как в «Росгосстрахе» находят баланс между IT-инфраструктурой и человеческим сопереживанием в стрессовых ситуациях?
— К своему 105-летию компания подошла с современной технологической базой. И тем не менее агентская сеть по-прежнему остается важнейшим каналом взаимодействия с миллионами клиентов по всей России. В компании сохраняется баланс автоматизации и индивидуального подхода. Страхователи могут приобретать полисы и заявлять о страховых случаях дистанционно, но им доступны и любые другие удобные каналы, в том числе через операторов-людей. За всеми изменениями стоят вовлеченные люди, готовые помочь и говорящие на языке, понятном клиенту. Именно сочетание скорости и гибкости с искренней человеческой заботой является ключом к доверию миллионов страхователей. Главное богатство «Росгосстраха» — это люди!
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.