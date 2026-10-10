В народе принято считать: осенью накатывает тоска. Но так ли это на самом деле?
«Фраза “осенняя депрессия” верна с точки зрения бытовых формулировок, однако в международной классификации болезней (МКБ) выделяют сезонное аффективное расстройство (SAD) или депрессивный эпизод с сезонным паттерном. Стоит коротко оговорить, что сезонный паттерн в клинической практике признан, но чаще люди путают с ним обычную ситуативную усталость, — сразу расставила точки над i психолог. — Люди обращаются к специалистам круглый год, в том числе и осенью, все зависит от индивидуальных особенностей человека и его жизненной ситуации».
По словам эксперта, если человек уже знает о своём заболевании (например, биполярном расстройстве), он может отмечать цикличность обострений весной или осенью. Тогда речь идёт об обострении имеющейся болезни, а не о внезапной «осенней депрессии».
Хандра — временное снижение настроения из-за смены погоды, начала учебного года или усталости после лета. Настоящая же проблема требует внимания, когда:
«Любовь к себе — это уважение и забота. Не стоит ждать чуда „авось-небось“ пронесет. Если вы видите у себя эти симптомы, лучше обратиться за помощью, чтобы не усугубить ситуацию», — посоветовала психолог. — Игнорирование затяжной апатии может привести к развитию клинической депрессии, снижению продуктивности, разрыву социальных связей и появлению суицидальных мыслей».
Психолог выделяет два главных фактора, которые могут спровоцировать ухудшение самочувствия именно сейчас: укорочение светового дня — организм перестраивается, вырабатывается меньше серотонина; изменение образа жизни — конец отпуска, начало учёбы, рост ответственности и нагрузки.
«Ключевая рекомендация здесь — уделять время себе, своим интересам и здоровью. Именно летом люди чаще позволяют себе отдых, а осенью погружаются в рутину без пауз», – сказала Регина Халфина.
Родителям особенно важно быть внимательными к детям-подросткам. Даже занятые работой взрослые должны находить 5–10 минут, чтобы выслушать ребёнка, а не отвечать дежурным «я занят, потом поговорим». Подробнее читайте в материале «Башинформ», почему фраза „давай потом“ отталкивает ребенка и о трех правилах доверительного разговора с подростком.
Чтобы поддержать себя в любой сезон, эксперт советует опираться на три базовых принципа:
При необходимости следует проконсультироваться с терапевтом или эндокринологом для проверки соматических маркеров (витамина D, ферритина). Важно следить за питанием и балансом витаминов, так как нехватка последних напрямую влияет на эмоциональный фон. О том, как устроена сдача биоматериалов в поликлиниках районов и сел республики, читайте в интервью главного специалиста по лабораторной диагностике Минздрава РБ.
Стоит ли откладывать важные дела до весны?
Нет, считает психолог. Ориентироваться нужно не на календарь, а на свои ресурсы.
«Жизнь не заканчивается с наступлением осени. Предложение интересной работы может поступить в любое время года. Важно честно ответить себе: хватит ли у меня сил, времени и ресурсов справиться с этой нагрузкой? — подытожила Регина Халфина. — Главное правило — слушать себя и вовремя обращаться за поддержкой, если чувствуете, что силы заканчиваются».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.