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11:22 (UTC+5), 10 Октября 2026

«Осенняя депрессия» — миф или повод для тревоги? Мнение психолога

В беседе с журналистом «Башинформа» вице-президент Ассоциации психофизиологов, медицинский психолог высшей категории Регина Халфина объяснила разницу между хандрой и болезнью.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В народе принято считать: осенью накатывает тоска. Но так ли это на самом деле?

«Фраза “осенняя депрессия” верна с точки зрения бытовых формулировок, однако в международной классификации болезней (МКБ) выделяют сезонное аффективное расстройство (SAD) или депрессивный эпизод с сезонным паттерном. Стоит коротко оговорить, что сезонный паттерн в клинической практике признан, но чаще люди путают с ним обычную ситуативную усталость, — сразу расставила точки над i психолог. — Люди обращаются к специалистам круглый год, в том числе и осенью, все зависит от индивидуальных особенностей человека и его жизненной ситуации».

По словам эксперта, если человек уже знает о своём заболевании (например, биполярном расстройстве), он может отмечать цикличность обострений весной или осенью. Тогда речь идёт об обострении имеющейся болезни, а не о внезапной «осенней депрессии».

Как отличить хандру от настоящей проблемы

Хандра — временное снижение настроения из-за смены погоды, начала учебного года или усталости после лета. Настоящая же проблема требует внимания, когда:

  • плохое настроение держится дольше двух недель;
  • меняется сон: трудно заснуть или проснуться;
  • меняются пищевые привычки: либо полный отказ от еды, либо резкое увлечение углеводами («заедание стресса»), что часто приводит к набору веса;
  • исчезает интерес к тому, что раньше радовало;
  • снижается активность, пропадает желание общаться даже с близкими друзьями;
  • появляется физическая слабость, утомляемость.
«Любовь к себе — это уважение и забота. Не стоит ждать чуда „авось-небось“ пронесет. Если вы видите у себя эти симптомы, лучше обратиться за помощью, чтобы не усугубить ситуацию», — посоветовала психолог. — Игнорирование затяжной апатии может привести к развитию клинической депрессии, снижению продуктивности, разрыву социальных связей и появлению суицидальных мыслей».

Что действительно влияет на наше состояние осенью

Психолог выделяет два главных фактора, которые могут спровоцировать ухудшение самочувствия именно сейчас: укорочение светового дня — организм перестраивается, вырабатывается меньше серотонина; изменение образа жизни — конец отпуска, начало учёбы, рост ответственности и нагрузки.

«Ключевая рекомендация здесь — уделять время себе, своим интересам и здоровью. Именно летом люди чаще позволяют себе отдых, а осенью погружаются в рутину без пауз», – сказала Регина Халфина.

Родителям особенно важно быть внимательными к детям-подросткам. Даже занятые работой взрослые должны находить 5–10 минут, чтобы выслушать ребёнка, а не отвечать дежурным «я занят, потом поговорим». Подробнее читайте в материале «Башинформ», почему фраза „давай потом“ отталкивает ребенка и о трех правилах доверительного разговора с подростком.

Три столпа здоровья

Чтобы поддержать себя в любой сезон, эксперт советует опираться на три базовых принципа:

  • Сон (регулярный подъём и отход ко сну).
  • Спорт (физическая нагрузка).
  • Обучение/развитие (познание нового поддерживает когнитивные функции).

При необходимости следует проконсультироваться с терапевтом или эндокринологом для проверки соматических маркеров (витамина D, ферритина). Важно следить за питанием и балансом витаминов, так как нехватка последних напрямую влияет на эмоциональный фон. О том, как устроена сдача биоматериалов в поликлиниках районов и сел республики, читайте в интервью главного специалиста по лабораторной диагностике Минздрава РБ.

Стоит ли откладывать важные дела до весны?

Нет, считает психолог. Ориентироваться нужно не на календарь, а на свои ресурсы.

«Жизнь не заканчивается с наступлением осени. Предложение интересной работы может поступить в любое время года. Важно честно ответить себе: хватит ли у меня сил, времени и ресурсов справиться с этой нагрузкой? — подытожила Регина Халфина. — Главное правило — слушать себя и вовремя обращаться за поддержкой, если чувствуете, что силы заканчиваются».
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